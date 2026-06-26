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Leni Setya Wati
Jumat, 26 Juni 2026 | 16.03 WIB

Ramalan Zodiak Gemini Sabtu, 27 Juni 2026: Peluang Baru Menanti, Saatnya Berani Mengubah Hidup

Ilustrasi zodiak Gemini (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Gemini (21 Mei – 21 Juni) diprediksi memasuki fase yang mendorong perubahan positif.

Jika selama ini Anda merasa belum sepenuhnya puas dengan arah hidup, hari ini menjadi momen yang tepat untuk mulai mengambil langkah nyata.

Perubahan kecil, seperti menerapkan gaya hidup sehat atau memperluas relasi, bisa membawa dampak besar di masa depan.

Di sisi lain, keberuntungan juga berpihak pada Gemini dalam urusan pergaulan, karier, dan rencana perjalanan. Tetap jaga kesehatan agar semua aktivitas berjalan lancar.

Dilansir dari laman Astrotalk, inilah ramalan selengkapnya untuk Anda yang berzodiak Gemini.

Cinta

Kehidupan asmara Gemini dipenuhi pesona. Bagi yang masih lajang, Anda akan menjadi pusat perhatian dan mudah menarik minat orang-orang di sekitar.

Kesempatan untuk berkenalan dengan sosok baru pun terbuka lebar, sehingga hari ini dipenuhi suasana penuh rayuan dan interaksi yang menyenangkan.

Sementara itu, Gemini yang telah memiliki pasangan akan merasakan hubungan yang semakin harmonis. Rasa percaya dan kenyamanan dengan pasangan membuat hubungan berjalan lebih stabil dan penuh kebahagiaan.

Karier

Editor: Hanny Suwindari
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