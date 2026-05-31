Tips Lolos Wawancara Kerja: Pakar Malah Sarankan Berbohong Soal 5 Hal Ini!

JawaPos.com - Kejujuran sering kali disebut sebagai modal utama saat melamar pekerjaan. Namun, dalam dunia profesional yang kompetitif, terlalu blak-blakan saat sesi wawancara kerja justru bisa menjadi bumerang yang menggagalkan peluang emas Anda.

Seorang pakar karir terkemuka secara mengejutkan menyarankan para pelamar untuk menyaring kebenaran demi menyelamatkan posisi mereka di mata rekruter. Proses seleksi karyawan baru penuh pertanyaan jebakan yang dirancang untuk menguji kecocokan budaya dan mentalitas kandidat.

Menghadapi situasi kompleks ini, menceritakan seluruh realitas tanpa strategi komunikasi yang matang bisa membuat Anda terlihat tidak profesional. Di sinilah kemampuan diplomasi atau memodifikasi jawaban menjadi sangat krusial agar Anda tetap dinilai sebagai aset berharga bagi perusahaan.

Memilih untuk tidak sepenuhnya jujur dalam konteks ini bukan berarti melakukan penipuan massal yang merugikan. Langkah ini lebih merupakan bentuk penyesuaian jawaban agar selaras dengan apa yang sebenarnya ingin didengar oleh pihak manajemen. Dengan mengubah narasi negatif menjadi poin yang menguntungkan, peluang Anda untuk lolos ke tahapan berikutnya akan meningkat drastis.

Dilansir dari YourTango, menggunakan strategi komunikasi yang sedikit dimodifikasi ini terbukti efektif membantu pelamar mengamankan posisi impian mereka. Anna Papalia, seorang pakar wawancara dan penulis buku Interviewology: The New Science of Interviewing, bahkan merumuskan lima hal spesifik yang sebaiknya Anda siasati dengan kebohongan putih demi memenangkan hati rekruter saat wawancara kerja.

1. Menolak Jujur Soal Rencana Lima Tahun ke Depan Pertanyaan mengenai proyeksi masa depan sering kali menjadi jebakan Batman bagi para pencari kerja. Banyak kandidat secara polos menceritakan rencana pribadi mereka, seperti keinginan untuk melanjutkan kuliah pascasarjana, menikah, atau fokus membesarkan anak dalam waktu dekat.

Meskipun hal tersebut adalah sebuah kebenaran, mengungkapkan rencana yang tidak melibatkan korporasi adalah kesalahan fatal. Pihak manajemen atau pemilik perusahaan selalu menginginkan kepastian bahwa investasi waktu dan biaya yang mereka keluarkan untuk melatih Anda tidak akan sia-sia.

Mereka mencari karyawan yang memiliki komitmen jangka panjang untuk tumbuh bersama organisasi. Oleh karena itu, jawaban Anda harus mencerminkan ambisi yang sejalan dengan peta jalan bisnis perusahaan tersebut.