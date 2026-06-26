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Leni Setya Wati
Jumat, 26 Juni 2026 | 15.44 WIB

Ramalan Zodiak Libra Sabtu, 27 Juni 2026: Asmara Makin Hangat, Peluang Karier Terbuka Lebar

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Libra (23 September – 22 Oktober) diprediksi menjalani hari yang penuh energi positif, terutama dalam urusan cinta dan pengembangan karier.

Namun, Anda tetap diingatkan untuk berpikir matang sebelum bereaksi terhadap suatu situasi agar tidak melukai perasaan orang lain.

Selain itu, hari ini juga menjadi waktu yang tepat untuk mulai lebih peduli terhadap kesehatan serta mengambil keputusan finansial dengan pertimbangan yang matang.

Mari baca ramalan lengkap mulai cinta, karier, kesehatan, emosi, hingga perjalanan dari zodiak Libra seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Cinta

Kehidupan asmara Libra dipenuhi nuansa romantis. Bagi yang masih lajang, perhatian dari banyak orang akan menghampiri. Meski begitu, belum tentu ada seseorang yang benar-benar mampu mencuri hati Anda.

Sementara bagi Libra yang sudah memiliki pasangan, inilah saat yang tepat untuk mempererat hubungan. Rencanakan kencan romantis atau lakukan aktivitas berdua agar ikatan emosional semakin kuat.

Bagi yang telah menikah, rasa cinta dan kasih sayang terhadap pasangan akan terasa semakin mendalam.

Karier

Karier Libra menunjukkan peluang yang cukup menjanjikan. Jangan ragu memperluas jaringan profesional dan mencari informasi mengenai kesempatan kerja yang lebih baik.

Editor: Hanny Suwindari
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