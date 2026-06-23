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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 26 Juni 2026 | 07.59 WIB

7 Weton Beruntung Setelah Ujian Hidup, Kaya Raya dan Rezeki Melimpah Menurut Primbon Jawa

weton beruntung setelah ujian hidup kaya raya dan rezeki melimpah menurut primbon jawa./Magnific/ jcomp - Image

weton beruntung setelah ujian hidup kaya raya dan rezeki melimpah menurut primbon jawa./Magnific/ jcomp

JawaPos.com – Menurut primbon Jawa, terdapat tujuh weton yang diramalkan beruntung setelah ujian hidup yang berat di masa mudanya.

Ketujuh weton ini ditakdirkan kaya raya dan memiliki rezeki melimpah setelah berhasil melewati cobaan dengan kesabaran.

Primbon Jawa mencatat bahwa kesabaran dan kerja keras menjadi kunci utama terwujudnya keberuntungan setelah masa sulit terlewati.

Keberuntungan yang didapat ketujuh weton ini tidak hanya berupa materi, tetapi juga kesehatan dan keselamatan hidup.

Dilansir dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79 pada Kamis (25/6), tujuh weton beruntung setelah ujian hidup kaya raya dan rezeki melimpah menurut primbon jawa.

1. Selasa Pon

Weton Selasa Pon berneptu 10 dan memiliki watak sanggar waringin yang berarti hatinya sangat teduh dan suka menolong sesama.

Kepandaian alami dalam mencari rezeki menjadikan weton ini selalu menemukan jalan keluar setiap kali masalah datang menghampiri.

Melalui sifat-sifat tersebut, Selasa Pon diramalkan akan mendulang rezeki melimpah setelah menjalani penderitaan atau ujian hidup yang berat.

2. Rabu Pon

Editor: Hanny Suwindari
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