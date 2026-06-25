Hoki Selalu Mengikuti, 3 Shio Ini Bakal Banjir Keberuntungan Finansial dalam Sepekan

JawaPos.com – Dalam astrologi Tiongkok, terdapat tiga shio yang diprediksi mengalami keberuntungan finansial pada periode 10–16 Maret 2025.

Pada minggu tersebut, heksagram kesuksesan dalam I Ching adalah Danau di atas Gunung (#31) yang kemudian berubah menjadi Danau di atas Danau (#58).

Perubahan heksagram ini melambangkan bahwa pendekatan yang tepat tidak hanya membawa kesuksesan, tetapi juga membantu membangun hubungan yang tulus, sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar.

Dikutip dari YourTango, berikut tiga shio yang disebut paling beruntung secara finansial pada pekan ini. Apakah Anda termasuk di antaranya?

1. Kerbau

Anda akan mengalami minggu keuangan yang luar biasa. Jadi, bersiaplah untuk mengerahkan segala upaya.

Kesuksesan ini akan datang melalui koneksi dan jaringan sosial, terutama kenalan yang tidak terkait dengan pekerjaan.

Anda juga didorong untuk mendalami bidang sesuai minat dan karier sehingga dapat naik level.

Bagi yang pernah merasa terhambat secara finansial di masa lalu didorong untuk lebih berhati-hati dalam berbicara tentang uang.