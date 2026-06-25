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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 25 Juni 2026 | 16.04 WIB

Ramalan Zodiak Cancer 25 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Cancer (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Cancer (Freepik)

JawaPos.com - Seseorang terdekat dengan zodiak cancer mungkin tampak lebih sibuk dari biasanya, sehingga dia sulit dihadapi. Jangan anggap ini sebagai masalah pribadi, karena ini tidak ada hubungannya dengan cancer. 

Selain itu, cancer mungkin merasa sedikit tegang dan gelisah. Tetapi ini bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Lakukan jalan cepat atau berolahraga untuk memberikan sedikit kelegaan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Kamis, 25 Juni 2026.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Zodiak cancer bisa membagikan perasaan dengan pasangan dan cinta itu terpantul kembali. Terkait karir, kemungkinan besar cancer akan memiliki sebuah wawancara pekerjaan yang benar-benar menarik.

Sementara itu, berhati-hatilah dengan apa yang dikonsumsi dan tidak terlalu memforsir diri jika sedang hamil. Terkait keuangan, para pebisnis disarankan untuk menghindari kemitraan karena akan merugikan dan menghancurkan bisnis cancer.

Cinta Cancer

Hari ini, cancer dapat merasakan kehangatan dan cinta dari pasangan. Bagikan perasaan dengan pasangan dan cancer akan melihat cinta itu terpantul kembali. Para lajang sebaiknya fokus membangun kualitas terbaik, karena seseorang terdekat pasti akan menyadarinya.

Karir Cancer

Jika belakangan ini giat mencari pekerjaan, kemungkinan besar cancer akan menghadiri lebih dari satu wawancara hari ini. Mungkin tidak semuanya berjalan lancar, tetapi kemungkinan besar cancer memiliki satu wawancara yang benar-benar menarik. Cancer bisa optimis tentang yang satu ini, karena kemungkinan besar cancer akan diterima.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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