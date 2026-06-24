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Rabbany Wanadriani
Rabu, 24 Juni 2026 | 19.45 WIB

Ramalan Zodiak Besok Kamis 25 Juni 2026: Sagitarius, Capricorn, Aquarius, Pisces

ilustrasi zodiak. (Freepik) - Image

ilustrasi zodiak. (Freepik)

JawaPos.com – Bagi Sagitarius, petualangan berbisik sepanjang hari, mungkin sebuah ide berani atau pesan tak terduga dari jauh.

Sedangkan kesabaran Capricorn membuahkan hasil, terutama saat tujuan karier perlahan-lahan tercapai.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak pada besok Kamis 25 Juni 2026 untuk Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Sagitarius – (22 November hingga 21 Desember)

Petualangan berbisik sepanjang hari, mungkin sebuah ide berani atau pesan tak terduga dari jauh.

Urusan profesional semakin intensif.

Namun pilihan keuangan kecil perlu ditinjau dengan cermat.

Editor: Novia Tri Astuti
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