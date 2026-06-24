Ramalan Zodiak Besok Kamis 25 Juni 2026: Sagitarius, Capricorn, Aquarius, Pisces

JawaPos.com – Bagi Sagitarius, petualangan berbisik sepanjang hari, mungkin sebuah ide berani atau pesan tak terduga dari jauh.

Sedangkan kesabaran Capricorn membuahkan hasil, terutama saat tujuan karier perlahan-lahan tercapai.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak pada besok Kamis 25 Juni 2026 untuk Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Sagitarius – (22 November hingga 21 Desember)

Petualangan berbisik sepanjang hari, mungkin sebuah ide berani atau pesan tak terduga dari jauh.

Urusan profesional semakin intensif.