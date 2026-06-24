Ada 5 Weton dengan Nasib Kurang Baik di Tahun 2026, Harus Hati-hati dalam Melangkah!

JawaPos.com – Weton sering dijadikan rujukan untuk membaca arah nasib, termasuk gambaran perjalanan hidup di tahun 2026.

Memasuki 2026, pembahasan weton kembali menarik perhatian karena dikaitkan dengan perubahan nasib yang tidak selalu mulus.

Dalam kepercayaan Jawa, weton dipercaya memengaruhi cara seseorang menghadapi dinamika nasib di 2026.

Sejumlah tafsir menyebutkan bahwa weton tertentu perlu lebih waspada terhadap arah nasib sepanjang 2026.

Dikutip dari akun YouTube SANIS ONE pada Rabu (24/6), dijelaskan bahwa ada lima weton dengan nasib kurang baik di tahun 2026.

1. Kamis Pon

Kamis Pon menempati posisi paling rentan di antara lima weton yang perlu berhati-hati saat pergantian tahun mendatang.

Kerawanan ini terjadi karena momen pergantian tahun jatuh tepat pada hari kelahiran mereka, menciptakan kondisi yang disebut panser kejeglong lintang-lintang.

Para sesepuh mengibaratkan situasi ini seperti bayangan yang bertemu bayangannya sendiri, bukan menyatu namun justru saling bertabrakan.