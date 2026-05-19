4 Zodiak yang Perlu Hati-Hati Saat Berfirasat, Utamakan Berpikir Sebelum Bertindak

JawaPos.com-Empat zodiak berikut kerap mengandalkan insting yang mereka punya untuk mengambil keputusan besar.
Namun, tidak jarang mereka kesulitan membedakan antara emosi dan insting. Akibatnya, keputusan yang mereka ambil seringkali terasa salah.
Mengutip informasi dari laman /collective.world berikut empat zodiak yang perlu berhati-hati saat mengikuti insting mereka.
Gemini
Gemini dikenal adaptif, cerdas dan pandai berbicara. Mereka sebaiknya berpikir dua kali sebelum bertindak. Mereka juga mudah dipenuhi dengan informasi. Sementara itu, insting mereka juga tidak selalu akurat. Cobalah untuk meinta pendapat orang lain sebelum mengambil keputusan besar.
Libra
Libra dikenal memiliki rasa keadilan yang kuat. Keinginan mereka untuk menjaga kedamaian terkadang membuat libra mengabaikan kebutuhan dirinya sendiri. Libra perlu memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan keinginan pribadi.
Sagittarius
Sagittarius selalu mencari pengalaman baru. Mereka cenderung berpikir besar dan mengambil keputusan secara spontan. Tidak ada salahnya mengikuti insting, namun tetap perlu berhati-hati sebelum melangkah jauh.
Pisces
Pisces memiliki insting yang bercampur dengan keinginan pribadi. Mereka tidak bisa membedakan insting dan emosi sesaat. Pisces perlu bersikap realistis dan tidak terbawa perasaan. Cobalah untuk meditasi dan mintalah saran dari orang yang terpercaya.
