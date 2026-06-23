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Rabbany Wanadriani
Selasa, 23 Juni 2026 | 18.19 WIB

Tajir Melintir, 11 Tanggal Lahir Ini Pandai Menghasilkan Uang

ilustrasi orang yang pandai hasilkan uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang pandai hasilkan uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Ada sebagian orang yang dikenal memiliki kemampuan luar biasa dalam menghasilkan uang, bahkan ketika mereka memulai dari kondisi yang serba terbatas.

Dengan kreativitas dan ketekunan, mereka mampu mengubah peluang kecil menjadi kesuksesan yang lebih besar. Dalam beberapa kepercayaan, tanggal lahir juga diyakini dapat memengaruhi kecenderungan tersebut.

Mengutip English Jagran, terdapat sejumlah tanggal lahir yang disebut memiliki potensi kuat dalam membangun kekayaan dari nol. Apakah Anda termasuk di dalamnya?

1. Tanggal 9, 18, dan 27

Mereka terlahir dengan bakat alami untuk kreativitas, kemanusiaan, dan kebijaksanaan.

Sosoknya juga pemimpin yang karismatik, mampu menginspirasi, dan memotivasi orang lain.

Dengan pesona dan daya tarik alami, mereka bisa menarik kekayaan, ketenaran, dan kekaguman dari orang lain.

2. Tanggal 1, 10, dan 19

Mereka terlahir dengan bakat alami untuk kepemimpinan, inovasi, dan individualitas.

Orang-orang ini percaya diri, karismatik, dan bertekad, mampu menginspirasi dan memotivasi orang lain.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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