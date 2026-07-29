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Rabbany Wanadriani
Kamis, 30 Juli 2026 | 06.23 WIB

Ketempelan Cuan Melimpah dan Aura Emas, 6 Shio Bakal Tajir Melintir Setelah Bulan Juli 2026

ilustrasi shio tajir melintir. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio tajir melintir. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Dalam kehidupan, rezeki tidak hanya berkaitan dengan kerja keras, tetapi juga momentum, peluang, dan keberanian dalam mengambil langkah.

Menurut astrologi Tiongkok, terdapat enam shio yang diprediksi mengalami peningkatan keberuntungan setelah bulan Juli 2026.

Perubahan ini disebut membawa peluang besar dalam bidang finansial, karier, hingga bisnis yang dapat membuka jalan menuju kehidupan lebih makmur, seperti dilansir Naurakom.

1. Naga

Setelah melewati berbagai tantangan, Shio Naga diprediksi memasuki fase kebangkitan dengan energi positif yang semakin kuat.

Perubahan besar mulai terlihat setelah bulan Juli 2026, terutama dalam urusan pekerjaan dan kondisi keuangan.

Mereka yang sebelumnya merasa terhambat berpotensi mendapatkan peluang baru, seperti tawaran bisnis atau pekerjaan dengan nilai yang lebih besar dari perkiraan.

Rezeki yang datang bukan hanya melalui satu jalur, melainkan bisa berasal dari berbagai sumber, mulai dari kerja keras, hubungan lama, hingga hasil usaha yang sebelumnya telah dibangun.

2. Tikus

Shio Tikus dikenal sebagai pribadi yang cerdas, cepat membaca situasi, dan pandai memanfaatkan peluang.

Setelah bulan Juli 2026, pintu keberuntungan dipercaya mulai terbuka berkat kemampuan mereka dalam mengambil keputusan yang tepat.

Mereka yang sebelumnya menjalani pekerjaan biasa saja berpotensi mendapatkan kepercayaan lebih besar, seperti memegang proyek penting atau menjalin kerja sama baru.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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