Hobi yang Cocok untuk Setiap Zodiak dan Bisa Menghasilkan Uang, Ubah Passion Jadi Sumber Cuan

JawaPos.com-Saat ini hustle menjadi pilihan bagi banyak orang untuk menambah penghasilan.
Passion atau hobi yang dimiliki setiap orang mampu menjadi jalan untuk meraih pundi pundi cuan.
Hustle kini tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa ataupun kalangan anak-anak muda. Mereka yang memiliki potensi dapat memperoleh penghasilan tambahan sesuai dengan kemampuan dan minat yang mereka miliki.
Berdasarkan informasi dari laman yourtango.com yang dikutip pada (04/08), berikut hustle yang sejalan dengan bakat alami dari setiap zodiak yang dapat menghasilkan uang.
Aries
Aries sangat cocok untuk menjadi peserta seminar FGD. anda dapat menjadi peserta yang dibayar untuk memberikan opini, mencicipi makanan baru, ataupun berdiskusi tentang topik tertentu. Jika anda melakukan ini dalam beberapa kali seminggu, dapat menjadi penghasilan tambahan yang lumayan.
Taurus
Taurus dapat menjadi virtual assistant yang bertugas memberikan dukungan administrasi secara daring yang bisa dilakukan di mana saja. Taurus juga dapat menikmati suasana kerja yang nyaman tanpa perlu menghadapi kerepotan menuju kantor.
Gemini
Gemini memiliki kemampuan komunikasi yang tidak perlu diragukan lagi. Mereka dapat memulai untuk membuat podcast yang dapat menjadi side hustle. Gemini dapat membahas topik yang sedang trending, lalu memperoleh pendapatan dari sponsor maupun iklan.
Cancer
Cancer dikenal senang merawat barang-barang dan merapikan rumah. Anda dapat memperoleh passive income dengan bisnis persewaan tempat seperti apartemen, vila, ataupun kos-kosan. Selain memperoleh penghasilan tambahan, anda tidak perlu berpergian jauh untuk mendapatkan uang.
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