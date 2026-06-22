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Rabbany Wanadriani
Selasa, 23 Juni 2026 | 03.25 WIB

Ramalan Shio Besok Selasa 23 Juni 2026: Naga, Ular, Kuda, Kambing

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik) - Image

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)

JawaPos.com – Shio Naga mungkin punya banyak waktu luang saat ini dan bersantai saja mungkin terasa menggiurkan.

Di sisi lain, shio Ular sebaiknya mundur sejenak dan menilai prioritas.

Berikut ini ramalan shio pada hari Selasa 23 Juni 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Naga, Ular, Kuda, dan Kambing. 

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Naga - 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Anda mungkin punya banyak waktu luang saat ini dan bersantai saja mungkin terasa menggiurkan.

Mengapa tidak menikmati bentuk relaksasi yang lebih bermanfaat, seperti menciptakan karya seni?

Editor: Novia Tri Astuti
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