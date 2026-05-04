Logo JawaPos
HomePolitik
Author avatar - Image
Sabik Aji Taufan
Selasa, 5 Mei 2026 | 06.09 WIB

Pajero Tabrak Lari Pedagang di Jaktim, Sahroni Minta Pelaku Dihukum dan Bayar Ganti Rugi

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. (Istimewa) - Image

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. (Istimewa)

JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta kepada Polres Metro Jakarta Timur agar melakukan penegakan hukum secara tegas kepada pengemudi Mitsubishi Pajero bernomor polisi B 1756 PJL. Tindakannya yang melakukan tabrak lari kepada pedagang dianggap perlu mendapat balasan hukum setimpal.

Sahroni mengatakan, korban yang berusian 62 tahun mengalami luka serius akibat kecelakaan ini. Pelaku yang kabur usai menabrak menunjukan tidak adanya itikad baik terhadap korban. Sudah sepatutnya pengemudi dikenakan penahanan.

“Saya minta Polres Jakarta Timur segera memanggil, atau jika perlu menangkap, pengemudi Pajero tersebut," kata Sahroni, Senin (4/5).

Selain penegakan hukum, kepolisian juga perlu menastikan korban mendapat ganti rugi material yang sesuai. Sebab, dagangan dan gerobak milik korban hancur dalam kecelekaan.

"Ada korban yang terluka parah dan mengalami kerugian di sini, dan itu harus menjadi tanggung jawab penuh pelaku. Oleh karenanya, polisi harus memastikan ada kompensasi dan ganti rugi yang layak bagi korban,” imbuhnya.

Di sisi lain, politikus Partai NasDem ini meminta kepada pemangku kepentingan terkait agar membenahi marka jalan. Langkah ini untuk mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas.

“Jika dilihat dari rekaman CCTV, marka zebra cross di lokasi tampak pudar. Ini harus menjadi perhatian juga bagi Korlantas, Pemprov Jakarta, dan Dishub untuk segera membenahi marka-marka penyeberangan agar jelas terlihat. Marka yang pudar seperti itu membahayakan pejalan kaki dan juga pengemudi,” pungkas Sahroni.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Artikel Terkait
Tragis! Pedagang Pasar Emper Tewas Tertabrak Kereta di Menteng - Image
Nasional

Tragis! Pedagang Pasar Emper Tewas Tertabrak Kereta di Menteng

Sabtu, 14 Februari 2026 | 04.40 WIB

Tolak Relokasi RPH Pegirian, Jagal dan Pedagang Daging Surabaya Ancam Mogok Kerja - Image
Surabaya Raya

Tolak Relokasi RPH Pegirian, Jagal dan Pedagang Daging Surabaya Ancam Mogok Kerja

Rabu, 14 Januari 2026 | 01.57 WIB

Pedagang Desak DPRD DKI Batalkan Ranperda KTR: Ini Soal Isi Perut Rakyat! - Image
Jabodetabek

Pedagang Desak DPRD DKI Batalkan Ranperda KTR: Ini Soal Isi Perut Rakyat!

Jumat, 21 November 2025 | 02.12 WIB

Terpopuler

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat - Image
1

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

2

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

3

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

4

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara

7

Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini

8

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

9

Korban Dicekoki Miras Hingga Tak Sadar, Pelaku Pemerkosaan Cipondoh Masih Dicari

10

Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore