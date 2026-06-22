Ramalan Zodiak Leo 22 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Ini adalah hari yang luar biasa untuk zodiak Leo. Leo akan menemukan bahwa ada banyak kekuatan yang dapat dimanfaatkan, dan ini adalah awal yang baru. Leo memiliki kesempatan untuk memulai kembali dan menciptakan dasar emosional yang kokoh untuk bekerja.



Singkirkan perasaan negatif dan keraguan diri. Gunakan hari ini sebagai kesempatan untuk memulai hal baru dan mencapai apa pun yang diinginkan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Senin, 22 Juni 2026.



Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Habiskan waktu bersama teman-teman, karena kehidupan percintaan zodiak Leo sedang mengalami kemunduran saat ini. Terkait karir, ingatlah bahwa hanya tindakan nyata yang memungkinkan Leo untuk mencapai tujuan.



Sementara itu, cobalah untuk tetap tenang dan hindari menciptakan lebih banyak masalah. Terkait keuangan, hindari menjalin kemitraan saat ini, karena periode ini tidak akan memberikan hasil yang menjanjikan.

Cinta Leo

Hari ini, Leo sedang ingin pergi menonton film bersama teman-teman, melepaskan penat, dan bersenang-senang. Hal ini mungkin karena kehidupan percintaan Leo sedang mengalami kemunduran saat ini. Inilah hari-hari yang menciptakan kenangan karena kegembiraan kecil yang dibawanya.

Karir Leo