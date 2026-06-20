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Minggu, 21 Juni 2026 | 02.57 WIB

3 Zodiak yang Dapat Keberuntungan di Akhir Bulan Ini, Segala Urusan Dipermudah hingga Hidup Naik Pesat Selama Tahun 2026

Ilustrasi zodiak yang diramalkan dapat keberuntungan di akhir bulan (Pexels) - Image

Ilustrasi zodiak yang diramalkan dapat keberuntungan di akhir bulan (Pexels)

JawaPos.com - Keajaiban tentu bukanlah sesuatu yang bisa dilihat atau dijumpai sehari-hari atau setiap waktu.

Hal besar seperti itu tentunya tidak datang tiap minggu melainkan pada suatu waktu yang tak terduga.

Meski begitu, kedatangannya bisa salah langsung memberikan dampak pada banyak hal, sama seperti beberapa orang yang diramalkan akan mendapat keberuntungan besar dalam waktu dekat ini.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, ada tiga zodiak yang diramalkan dapat keberuntungan di akhir bulan saat segala urusan dipermudah hingga hidup naik pesat selama tahun 2026.

1. Zodiak Taurus

Dalam penerawangan astrolog, mereka yang berzodiak Taurus dikatakan akan mendapatkan banyak keberuntungan dalam waktu dekat ini.

Hoki diprediksi akan memuluskan jalan mereka upaya untuk melanggengkan bisnis usaha yang dipunya.

Di tahun 2026 yang penuh tantangan ini, serangkaian hambatan belakangan memberatkan langkah mereka.

Namun, dengan adanya hoki, semua hal yang menanti di depan seolah-olah menyikir satu per satu hingga jalan kesuksesan membentang dengan luas.

2. Zodiak Cancer

Editor: Candra Mega Sari
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