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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 20 Juni 2026 | 18.48 WIB

5 Weton Tibo Kudo yang Kuat Mandiri dan Hidup Enak Sampai Tua Menurut Primbon Jawa

Weton Tibo Kudo yang kuat mandiri dan hidup enak sampai tua menurut primbon jawa./Magnific/ jcomp - Image

Weton Tibo Kudo yang kuat mandiri dan hidup enak sampai tua menurut primbon jawa./Magnific/ jcomp

JawaPos.com – Primbon Jawa mengenal istilah tibo kudo sebagai sebutan bagi weton yang lahir dengan sifat kuat, tangkas, dan mandiri sejak lahir.

Kelima weton yang masuk hitungan tibo kudo ini diramalkan akan sering mendapat keberuntungan dari berbagai aspek kehidupannya.

Menurut primbon Jawa, weton tibo kudo memiliki energi besar layaknya kuda yang mampu menjadi penolong bagi orang sekitarnya.

Dilansir dari akun YouTube Pandawa Cirebon pada Sabtu (20/6), lima weton tibo kudo yang diramalkan akan meraih kesuksesan, kejayaan, dan hidup enak sampai tua.

1. Jumat Wage

Weton Jumat Wage sejak lahir memiliki karakter yang sangat rajin, lincah, dan mudah memperoleh rezeki dalam jumlah besar.

Pola pemikirannya yang cerdik menjadi salah satu keunggulan utama yang dimiliki pemilik weton ini dalam menjalani kehidupan.

Namun weton ini perlu berhati-hati karena memiliki kecenderungan mudah tergoda yang bisa merugikan dirinya sendiri.

Karena masuk hitungan tibo kudo, weton Jumat Wage diramalkan akan mendapatkan kemuliaan dan kejayaan di masa tuanya.

Primbon Jawa memastikan bahwa pemilik weton ini akan menikmati kehidupan yang enak dan penuh keberuntungan di hari tua.

Editor: Hanny Suwindari
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