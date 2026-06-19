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Niko Sulpriyono
Sabtu, 20 Juni 2026 | 02.57 WIB

5 Zodiak yang Diprediksi Meraih Kemakmuran pada Malam 1 Suro, Energi Positif Membuka Jalan Rezeki

Ilustrasi kemakmuran (Freepik) - Image

Ilustrasi kemakmuran (Freepik)

JawaPos.com - Malam 1 Suro merupakan momen yang dianggap istimewa oleh sebagian masyarakat Jawa. 

Selain identik dengan refleksi diri, malam ini juga sering dikaitkan dengan harapan baru, energi positif, serta doa untuk kehidupan yang lebih baik di masa mendatang.

Dalam berbagai tradisi spiritual dan budaya, malam 1 Suro menjadi waktu yang tepat untuk melakukan perenungan, memperbaiki niat, serta memohon kelancaran rezeki dan keselamatan. 

Tidak sedikit pula yang meyakini bahwa momentum ini membawa pengaruh positif bagi perjalanan hidup seseorang.

Menariknya, sejumlah prediksi astrologi menyebut ada beberapa zodiak yang diyakini memiliki peluang lebih besar untuk meraih kesuksesan dan kemakmuran pada periode ini. 

Berikut lima zodiak yang disebut memiliki potensi kuat dalam membuka jalan menuju rezeki dan keberhasilan.

1. Leo

Leo dikenal sebagai pribadi yang memiliki jiwa kepemimpinan kuat. Mereka cenderung percaya diri, berani mengambil keputusan, dan mampu menjadi sosok yang diandalkan dalam berbagai situasi. 

Karakter tersebut membuat Leo sering memperoleh kesempatan besar dalam dunia kerja maupun bisnis.

Selain itu, Leo memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan mudah menjalin hubungan sosial. 

Editor: Candra Mega Sari
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