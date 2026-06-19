Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Aulia Rahmi
Sabtu, 20 Juni 2026 | 03.25 WIB

4 Zodiak yang Memasuki Era Baru Kebahagiaan, Setelah Bertahun-tahun Berjuang Kini Mulai Menuai Ketenangan

Ilustrasi zodiak era baru kebahagiaan (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak era baru kebahagiaan (Magnific)

JawaPos.com - Ada masa ketika kehidupan terasa berjalan lebih berat dibanding biasanya. Berbagai rencana mengalami hambatan, hubungan tidak selalu berjalan sesuai harapan, dan pencapaian yang diinginkan membutuhkan waktu lebih lama untuk terwujud.

Dalam astrologi, periode seperti ini sering dikaitkan dengan pelajaran besar yang membentuk karakter dan kedewasaan seseorang.

Sejak 2018, keberadaan Chiron di Aries membawa banyak orang pada proses pembelajaran yang tidak mudah.

Chiron dikenal sebagai simbol penyembuhan dan pertumbuhan melalui luka batin, sehingga kehadirannya sering kali mendorong seseorang untuk menghadapi sisi kehidupan yang selama ini dihindari atau belum sepenuhnya diselesaikan.

Kini, saat Chiron memasuki Taurus pada 19 Juni 2026, energi astrologi mulai mengalami perubahan dikutip dari Yourtango.com.

Fokus tidak lagi hanya pada perjuangan dan pencarian jati diri, melainkan pada membangun rasa aman, ketenangan, serta kehidupan yang lebih stabil.

Bagi 4 zodiak berikut, fase ini diperkirakan menjadi awal dari era baru yang lebih membahagiakan setelah melewati perjalanan panjang yang penuh tantangan.

1. Aries

Aries menjadi salah satu zodiak yang paling merasakan dampak perjalanan Chiron selama beberapa tahun terakhir.

Banyak Aries menghadapi pergulatan besar mengenai identitas diri, kepercayaan diri, hingga cara mereka memandang kemampuan pribadi.

Editor: Candra Mega Sari
Tags
Artikel Terkait
3 Zodiak yang Diramalkan Keinginan Terpendamnya Bisa Diwujudkan di Pertengahan Tahun 2026 Menurut Astrolog - Image
Zodiak

3 Zodiak yang Diramalkan Keinginan Terpendamnya Bisa Diwujudkan di Pertengahan Tahun 2026 Menurut Astrolog

Jumat, 19 Juni 2026 | 23.04 WIB

Selalu Diremehkan, 4 Zodiak Ini Berhasil Buktikan pada Orang-orang yang Menghinanya - Image
Zodiak

Selalu Diremehkan, 4 Zodiak Ini Berhasil Buktikan pada Orang-orang yang Menghinanya

Jumat, 19 Juni 2026 | 21.46 WIB

3 Zodiak yang Punya Momentum Besar di Tahun 2026, Mimpi Jadi Bos atau Pengusaha Sukses Terasa Begitu Dekat - Image
Zodiak

3 Zodiak yang Punya Momentum Besar di Tahun 2026, Mimpi Jadi Bos atau Pengusaha Sukses Terasa Begitu Dekat

Jumat, 19 Juni 2026 | 01.49 WIB

Terpopuler

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya - Image
1

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya

2

Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya

3

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Daftar Pemain Ghana dan Panama di Grup L Piala Dunia 2026

6

Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Debut Bersejarah Wakil Asia Terancam di Laga Pertama

7

Sudah Masuk KBLI, Konten Kreator Didorong Punya NIB untuk Perkuat Legalitas

8

TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis

9

Prediksi Skor Timnas Portugal vs RD Kongo, Duel Pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang Sarat Ambisi

10

Foto Prabowo-Gibran Dipasang di Salib Merah saat Demo di Monas, PMKRI: Simbol Dua Pendosa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore