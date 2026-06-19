4 Zodiak yang Memasuki Era Baru Kebahagiaan, Setelah Bertahun-tahun Berjuang Kini Mulai Menuai Ketenangan

Ilustrasi zodiak era baru kebahagiaan (Magnific)
JawaPos.com - Ada masa ketika kehidupan terasa berjalan lebih berat dibanding biasanya. Berbagai rencana mengalami hambatan, hubungan tidak selalu berjalan sesuai harapan, dan pencapaian yang diinginkan membutuhkan waktu lebih lama untuk terwujud.
Dalam astrologi, periode seperti ini sering dikaitkan dengan pelajaran besar yang membentuk karakter dan kedewasaan seseorang.
Sejak 2018, keberadaan Chiron di Aries membawa banyak orang pada proses pembelajaran yang tidak mudah.
Chiron dikenal sebagai simbol penyembuhan dan pertumbuhan melalui luka batin, sehingga kehadirannya sering kali mendorong seseorang untuk menghadapi sisi kehidupan yang selama ini dihindari atau belum sepenuhnya diselesaikan.
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Kini, saat Chiron memasuki Taurus pada 19 Juni 2026, energi astrologi mulai mengalami perubahan dikutip dari Yourtango.com.
Fokus tidak lagi hanya pada perjuangan dan pencarian jati diri, melainkan pada membangun rasa aman, ketenangan, serta kehidupan yang lebih stabil.
Bagi 4 zodiak berikut, fase ini diperkirakan menjadi awal dari era baru yang lebih membahagiakan setelah melewati perjalanan panjang yang penuh tantangan.
1. Aries
Aries menjadi salah satu zodiak yang paling merasakan dampak perjalanan Chiron selama beberapa tahun terakhir.
Banyak Aries menghadapi pergulatan besar mengenai identitas diri, kepercayaan diri, hingga cara mereka memandang kemampuan pribadi.
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