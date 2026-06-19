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Niko Sulpriyono
Sabtu, 20 Juni 2026 | 03.05 WIB

6 Zodiak yang Diprediksi Menikmati Keberuntungan Besar di Akhir Bulan, Rezeki dan Peluang Datang Bersamaan

Ilustrasi zodiak dengan keberuntungan besar (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak dengan keberuntungan besar (Freepik)

JawaPos.com - Akhir bulan sering menjadi periode yang penuh harapan bagi banyak orang. 

Setelah melewati berbagai tantangan dan kesibukan selama beberapa pekan terakhir, tidak sedikit yang menantikan datangnya kabar baik, baik dalam urusan pekerjaan, keuangan, maupun kehidupan pribadi.

Dalam dunia astrologi, terdapat sejumlah zodiak yang diperkirakan akan mengalami peningkatan keberuntungan menjelang pergantian bulan. 

Energi positif yang muncul diyakini mampu membuka berbagai peluang baru yang sebelumnya sulit didapatkan.

Meski ramalan zodiak tidak dapat dijadikan acuan mutlak, banyak orang menjadikannya sebagai motivasi untuk tetap optimistis dan terus berusaha. 

Berikut 6 zodiak yang diprediksi menikmati keberuntungan besar di akhir bulan yang dihimpun dari kanal YouTube Marcel Wen pada Jumat (19/06).

1. Gemini

Gemini dikenal sebagai pribadi yang aktif, komunikatif, dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan. 

Karakter yang mudah beradaptasi membuat Gemini mampu menemukan peluang bahkan dalam situasi yang tidak terduga.

Menjelang akhir bulan, Gemini diprediksi memperoleh keberuntungan yang cukup menonjol. 

Editor: Candra Mega Sari
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