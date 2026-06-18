4 Shio yang Diprediksi Meraih Kekayaan Besar dan Menjadi Jutawan Sebelum Menginjak Usia 30 Tahun

JawaPos.com - Banyak orang memimpikan kesuksesan finansial sejak usia muda. Menjadi mapan sebelum menginjak usia 30 tahun sering dianggap sebagai pencapaian yang membanggakan karena memberikan lebih banyak kebebasan dalam menentukan arah hidup.

Meski tidak mudah, sebagian orang memang mampu membangun kekayaan lebih cepat berkat kombinasi kerja keras, keberanian mengambil peluang, kemampuan beradaptasi, dan keputusan yang tepat.

Dalam tradisi astrologi Tionghoa, beberapa shio dipercaya memiliki karakter yang mendukung pencapaian finansial di usia muda.

Mereka dikenal ambisius, cerdas melihat peluang, berani mengambil langkah besar, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan.

Perlu diingat bahwa pembahasan ini merupakan bagian dari kepercayaan dan hiburan yang berkembang di masyarakat.

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Kekayaan tidak ditentukan oleh shio semata, melainkan oleh usaha, pendidikan, pengalaman, serta berbagai faktor lainnya.

Namun menarik untuk melihat mengapa beberapa shio sering dikaitkan dengan kesuksesan finansial sejak usia muda.

Dilansir dari kanal YouTube Shio Daily, inilah empat shio yang kerap diprediksi memiliki peluang besar meraih kekayaan dan menjadi jutawan sebelum menginjak usia 30 tahun.

1. Shio Naga