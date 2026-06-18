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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 19 Juni 2026 | 01.00 WIB

Rezeki Datang Silih Berganti, 7 Shio yang Diramalkan Tetap Kaya dan Makmur Sepanjang Hidup

Ilustrasi shio yang kaya dan makmur sepanjang hidup (Magnific) - Image

Ilustrasi shio yang kaya dan makmur sepanjang hidup (Magnific)

JawaPos.com - Keberuntungan dalam urusan rezeki selalu menjadi topik yang menarik perhatian banyak orang. 

Sebagian percaya bahwa kesuksesan finansial sepenuhnya ditentukan oleh kerja keras, sementara yang lain meyakini bahwa karakter bawaan dan energi keberuntungan juga memiliki peran penting dalam perjalanan hidup seseorang.

Dalam tradisi astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya membawa sifat dan potensi yang berbeda. 

Beberapa shio dikenal memiliki kemampuan luar biasa dalam menarik peluang, mengelola keuangan, serta membangun kehidupan yang stabil dan sejahtera. 

Berkat kombinasi kecerdasan, ketekunan, dan insting yang kuat, mereka sering dikaitkan dengan keberhasilan finansial yang bertahan dalam jangka panjang.

Meski ramalan bukan jaminan pasti, banyak orang menjadikannya sebagai motivasi untuk terus berusaha dan mengembangkan potensi diri. 

Dilansir dari kanal YouTube Shio Daily, inilah tujuh shio yang sering diramalkan memiliki peluang besar untuk tetap kaya dan makmur sepanjang hidup.

1. Shio Naga

Shio Naga sejak lama identik dengan kejayaan, keberanian, dan keberuntungan

Mereka memiliki karakter pemimpin yang kuat serta kemampuan mengambil keputusan penting dalam situasi yang penuh tekanan.

Editor: Candra Mega Sari
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