Soal Kekayaan Pasti Moncer, 5 Weton Ini Diyakini Paling Sakti Menurut Primbon Jawa

lustrasi weton yang diprediksi mendapat kekayaan melimpah. (Freepik)

JawaPos.com - Dalam budaya Jawa kuno, ada rahasia besar yang tidak banyak orang tahu. Sebuah perhitungan spiritual yang dipercaya bisa menentukan nasib, rezeki, dan bahkan jalan hidup seseorang.

Rahasia itu dikenal sebagai weton. Namun, dari sekian banyak weton yang ada, hanya ada lima yang dipercaya paling sakti.

Lima weton inilah yang disebut-sebut sebagai raja keberuntungan dan kekayaan. Apakah kamu termasuk salah satunya?

Buat kamu yang penasaran apakah wetonmu termasuk, mari simak jawabannya seperti dikutip dari kanal YouTube Catatan Jawa.

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Orang yang lahir di weton ini memiliki kekuatan spiritual alami, tak terlihat tapi sangat terasa. Mereka bagaikan magnet kekayaan.

Rezeki bisa datang tiba-tiba dari usaha, warisan, bahkan dari arah yang tak disangka-sangka. Kesuksesan bukan soal kerja keras saja, tapi karena aura kuat dalam dirinya yang memancarkan keberuntungan.

Jumat Kliwon adalah weton para pembuka jalan. Mereka punya kepekaan tinggi dan dilindungi secara gaib. Banyak yang mengatakan, orang Jumat Kliwon punya pendamping tak kasat mata yang membukakan pintu rezeki setiap waktu.

Mengapa Jumat Kliwon dianggap sakti? Orang yang lahir di Jumat Kliwon dipercaya memiliki hubungan kuat dengan alam gaib.

Mereka seringkali memiliki wisik, petunjuk gaib, atau firasat tajam yang membantu dalam mengambil keputusan bisnis.

Dalam Primbon Jawa, Jumat Kliwon disebut sebagai weton 'kang sugih tanpo ngoyo', yang artinya kaya tanpa harus bersusah payah.

Bukan berarti malas, tapi mereka sering diberkahi jalan rezeki yang tidak terduga. Masyarakat Jawa percaya bahwa anak Jumat Kliwon memiliki penunggu atau pelindung gaib.