5 Weton Lakuning Lintang dengan Karakter Unggul dan Potensi Karier Luar Biasa Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Dalam primbon Jawa, weton Lakuning Lintang dikenal sebagai kelompok weton dengan karakter unggul dan daya pengaruh besar di lingkungannya.

Kelima weton ini memiliki keistimewaan tersendiri mulai dari kecerdasan, kepemimpinan, hingga potensi karier yang sangat menjanjikan.

Setiap weton Lakuning Lintang membawa kekuatan dan kelemahan yang khas sehingga penting untuk dipahami secara mendalam.

Primbon Jawa mencatat bahwa potensi besar weton ini baru bisa berkembang maksimal ketika pemiliknya mampu mengelola sisi lemahnya.

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Dilansir dari akun YouTube CAHYA WETON pada Sabtu (13/6), berikut lima weton lakuning lintang dengan karakter unggul dan potensi karier luar biasa menurut primbon jawa.

1. Senin Kliwon

Weton Senin Kliwon dikenal bijak sejak muda, berpemikiran dalam, dan tidak mudah terbawa arus pergaulan di sekitarnya.

Karakter tenang dan matang ini menjadikannya sangat cocok berkarier sebagai pembimbing, guru, konselor, atau penasihat di berbagai bidang.

Rezeki weton ini tumbuh stabil dan abadi karena dibangun dari kepercayaan orang lain yang diraih secara konsisten.