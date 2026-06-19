Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 19 Juni 2026 | 21.01 WIB

7 Weton Ini Mudah Kaya dan Usaha Apapun Pasti Sukses Menurut Primbon Jawa, Kamu Salah Satunya?

Ilustrasi seseorang dengan weton yang mudah kaya. Freepik - Image

Ilustrasi seseorang dengan weton yang mudah kaya. Freepik

JawaPos.com - Dalam kepercayaan Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang diyakini memiliki potensi besar untuk meraih kemakmuran dan kelimpahan rezeki. Hal ini sering dikaitkan dengan kombinasi antara kecerdasan, ketajaman dalam mengambil keputusan, serta sifat dermawan yang melekat pada diri mereka.

Pemilik weton ini dikenal mampu membaca peluang dengan cepat dan mempertimbangkan langkah hidup secara matang. Sikap visioner tersebut membuat mereka lebih mudah mengembangkan diri, baik dalam karier maupun usaha yang dijalani.

Selain itu, sifat murah hati yang dimiliki dipercaya menjadi salah satu faktor yang turut memperlancar datangnya rezeki. Kebaikan yang mereka berikan kepada orang lain sering kali dianggap kembali dalam bentuk peluang dan keberuntungan yang berkesinambungan.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh kanal YouTube Panggilan Leluhur, terdapat tujuh weton yang disebut memiliki potensi mudah meraih kekayaan serta kelimpahan rezeki menurut Primbon Jawa.

1. Rabu Pon

Rabu Pon memiliki neptu berjumlah 14, yang diperoleh dari hari Rabu (7) dan pasaran Pon (7).

Mereka yang lahir pada Rabu Pon dianugerahi karakter unik dan keteguhan yang sulit tergoyahkan meski menghadapi berbagai rintangan kehidupan.

Ketabahan menjadi kekuatan utama dalam diri, dimana dalam keheningan mampu menanggung beban berat namun akan menunjukkan semangat luar biasa saat waktunya tiba.

Bukan tipe yang mudah menyerah, justru semakin besar tanggung jawab yang diberikan akan semakin besar pula tekad mereka untuk menyelesaikan segala sesuatu dengan totalitas.

Kemampuan perencanaan yang matang didukung oleh watak tenang dan penuh pertimbangan membuat mereka sangat cocok dalam bidang arsitektur, manajemen proyek, atau strategi bisnis.

Dikenal sebagai pencari ilmu sejati, mereka selalu haus akan pengetahuan dimana belajar bukan sekedar kewajiban melainkan bagian tak terpisahkan dari kehidupan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Tabah dalam Menghadapi Ujian Hidup, 4 Shio Ini Bisa Jadi Kaya Raya dan Sukses Terpandang di Masyarakat - Image
Zodiak

Tabah dalam Menghadapi Ujian Hidup, 4 Shio Ini Bisa Jadi Kaya Raya dan Sukses Terpandang di Masyarakat

Jumat, 19 Juni 2026 | 20.40 WIB

8 Weton Anak Perempuan yang Sukses dan Kaya Dengan Masa Depan Cerah Menurut Primbon Jawa - Image
Zodiak

8 Weton Anak Perempuan yang Sukses dan Kaya Dengan Masa Depan Cerah Menurut Primbon Jawa

Jumat, 19 Juni 2026 | 17.40 WIB

Kehidupannya Bakal Sukses, 4 Shio Ini Dikenal Punya Sifat Ambisius dan Pantang Menyerah - Image
Zodiak

Kehidupannya Bakal Sukses, 4 Shio Ini Dikenal Punya Sifat Ambisius dan Pantang Menyerah

Jumat, 19 Juni 2026 | 04.26 WIB

Terpopuler

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya - Image
1

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya

2

Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya

3

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Daftar Pemain Ghana dan Panama di Grup L Piala Dunia 2026

6

Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Debut Bersejarah Wakil Asia Terancam di Laga Pertama

7

Sudah Masuk KBLI, Konten Kreator Didorong Punya NIB untuk Perkuat Legalitas

8

TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis

9

Prediksi Skor Timnas Portugal vs RD Kongo, Duel Pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang Sarat Ambisi

10

Foto Prabowo-Gibran Dipasang di Salib Merah saat Demo di Monas, PMKRI: Simbol Dua Pendosa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore