7 Weton Ini Mudah Kaya dan Usaha Apapun Pasti Sukses Menurut Primbon Jawa, Kamu Salah Satunya?

JawaPos.com - Dalam kepercayaan Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang diyakini memiliki potensi besar untuk meraih kemakmuran dan kelimpahan rezeki. Hal ini sering dikaitkan dengan kombinasi antara kecerdasan, ketajaman dalam mengambil keputusan, serta sifat dermawan yang melekat pada diri mereka.

Pemilik weton ini dikenal mampu membaca peluang dengan cepat dan mempertimbangkan langkah hidup secara matang. Sikap visioner tersebut membuat mereka lebih mudah mengembangkan diri, baik dalam karier maupun usaha yang dijalani.

Selain itu, sifat murah hati yang dimiliki dipercaya menjadi salah satu faktor yang turut memperlancar datangnya rezeki. Kebaikan yang mereka berikan kepada orang lain sering kali dianggap kembali dalam bentuk peluang dan keberuntungan yang berkesinambungan.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh kanal YouTube Panggilan Leluhur, terdapat tujuh weton yang disebut memiliki potensi mudah meraih kekayaan serta kelimpahan rezeki menurut Primbon Jawa.

1. Rabu Pon Rabu Pon memiliki neptu berjumlah 14, yang diperoleh dari hari Rabu (7) dan pasaran Pon (7).

Mereka yang lahir pada Rabu Pon dianugerahi karakter unik dan keteguhan yang sulit tergoyahkan meski menghadapi berbagai rintangan kehidupan.

Ketabahan menjadi kekuatan utama dalam diri, dimana dalam keheningan mampu menanggung beban berat namun akan menunjukkan semangat luar biasa saat waktunya tiba.

Bukan tipe yang mudah menyerah, justru semakin besar tanggung jawab yang diberikan akan semakin besar pula tekad mereka untuk menyelesaikan segala sesuatu dengan totalitas.

Kemampuan perencanaan yang matang didukung oleh watak tenang dan penuh pertimbangan membuat mereka sangat cocok dalam bidang arsitektur, manajemen proyek, atau strategi bisnis.