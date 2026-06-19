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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 19 Juni 2026 | 20.40 WIB

Tabah dalam Menghadapi Ujian Hidup, 4 Shio Ini Bisa Jadi Kaya Raya dan Sukses Terpandang di Masyarakat

Ilustrasi orang kaya raya (Magnific) - Image

Ilustrasi orang kaya raya (Magnific)

JawaPos.com - Menurut ramalan astrologi Tionghoa, terdapat beberapa shio yang diperkirakan akan meraih kesuksesan dan peningkatan kondisi finansial setelah melalui berbagai tantangan dalam kehidupannya. Pengalaman menghadapi masa-masa sulit diyakini menjadi bagian dari proses yang membentuk kekuatan dan kedewasaan mereka.

Pemilik shio ini dikenal memiliki semangat juang yang tinggi serta kemampuan untuk tetap bertahan dalam situasi yang penuh tekanan. Mereka tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan dan terus berusaha mencari jalan untuk memperbaiki keadaan.

Berkat ketekunan, kerja keras, dan konsistensi dalam mengejar tujuan, berbagai peluang positif diprediksi mulai terbuka. Kesempatan tersebut diyakini dapat membawa perubahan yang signifikan, baik dalam karier, usaha, maupun kondisi ekonomi mereka.

Berdasarkan informasi yang disampaikan melalui kanal YouTube Naura Kom, terdapat empat shio yang diramalkan akan mencapai kesuksesan dan kemakmuran setelah berhasil melewati berbagai cobaan hidup menurut astrologi Tionghoa.

1. Shio Kelinci

Mereka yang terlahir di tahun Shio Kelinci dikaruniai kemampuan berpikir jernih meski berada dalam situasi penuh tekanan.

Kecerdasan dan ketenangan adalah modal utama bagi mereka untuk mengolah segala permasalahan dengan bijaksana.

Hal inilah yang menjadikan mereka mampu mengatur strategi tepat saat menghadapi rintangan besar dalam kehidupan.

Orang-orang bershio Kelinci memiliki kemampuan menyeimbangkan emosi yang sangat baik, sehingga tidak mudah terpancing oleh keadaan sulit.

Ketika dihadapkan pada tantangan, mereka justru mengambil jeda untuk menganalisis situasi dengan seksama.

Mereka tidak segan untuk mengambil langkah berisiko selama telah diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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