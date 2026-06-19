10 Weton Ini Lihai dalam Mengelola Rezeki dan Kekayaannya, Apa Saja?

Ilustrasi weton yang rezekinya melimpah (Magnific)
JawaPos.com - Dalam kepercayaan Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang dianggap memiliki keistimewaan dibandingkan yang lain. Weton-weton ini kerap dikaitkan dengan sifat kepemimpinan yang kuat, wibawa yang menonjol, serta jalan hidup yang penuh peluang menuju kesuksesan.
Mereka dipercaya memiliki daya tarik tersendiri yang mampu membuka berbagai kesempatan baik, termasuk dalam urusan rezeki dan kesejahteraan. Kehadiran mereka sering kali dikaitkan dengan energi positif yang mendatangkan keberuntungan dari berbagai arah.
Karena karakter dan potensi yang dimilikinya, pemilik weton tertentu diyakini lebih mudah mencapai kemajuan dalam kehidupan. Tidak sedikit yang menganggap mereka memiliki peluang besar untuk meraih kemakmuran dan posisi yang dihormati di lingkungan sekitarnya.
Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh kanal YouTube Wong Ndeso, terdapat sepuluh weton yang disebut memiliki potensi kuat dalam hal rezeki dan kekayaan menurut Primbon Jawa.
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Minggu Kliwon memiliki neptu 14 dan berada di bawah naungan "lakuning rembulan".
Mereka yang lahir pada Minggu Kliwon telah dipilih oleh alam semesta sebagai pribadi yang memiliki potensi kesejahteraan berlimpah.
Individu dengan Minggu Kliwon memiliki kemampuan menarik berbagai sumber kemakmuran dengan cara yang alami dan lancar.
Kehadiran mereka seringkali membawa pengaruh positif dalam lingkaran sosial maupun profesional.
Para pemilik Minggu Kliwon dilengkapi dengan pikiran tajam dan kecerdasan yang memudahkan perjalanan menuju kesuksesan finansial.
Senin Paing memiliki neptu yang dinaungi watak "lakuning lintang". Orang-orang yang terlahir pada Senin Paing mendapat anugerah khusus dari semesta untuk menjadi pribadi dengan pengaruh besar.
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