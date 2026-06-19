Anugerah Terindah, Deretan Weton Anak Ini Pembawa Keberuntungan dan Kekayaan bagi Orang Tuanya

ilustrasi weton emas pembawa keberuntungan dan kemakmuran hidup menurut kepercayaan jawa (freepik)
JawaPos.com - Dalam kepercayaan Primbon Jawa, kelahiran seorang anak tidak hanya dianggap sebagai sumber kebahagiaan, tetapi juga diyakini dapat membawa perubahan positif bagi kehidupan orang tua dan keluarga.
Beberapa weton dipercaya memiliki keistimewaan karena dikaitkan dengan datangnya keberuntungan, kelancaran rezeki, serta perbaikan kondisi hidup bagi orang tua sejak anak tersebut lahir. Hal ini membuatnya sering dianggap sebagai simbol pembawa energi baik dalam keluarga.
Anak yang lahir dengan weton tertentu kerap diyakini dapat membuka jalan kemudahan, baik dalam usaha orang tua, keharmonisan rumah tangga, maupun peningkatan kondisi ekonomi secara bertahap. Karena itu, kelahirannya sering dipandang sebagai awal dari masa yang lebih baik bagi keluarga.
Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh kanal YouTube ESA Production, terdapat 15 weton anak yang disebut membawa keberuntungan dan kekayaan bagi orang tua menurut Primbon Jawa.
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Selasa Wage memiliki neptu 7 dan berada di bawah naungan Satrio Wibowo. Kelahiran pada kombinasi ini dipercaya membawa kehidupan yang serba tercukupi bagi seluruh keluarga.
Mereka yang lahir pada hari ini membawa pengaruh positif berupa kemudahan ekonomi di lingkungan rumah.
Kehadiran seseorang dengan Selasa Wage dipercaya menghadirkan kesejahteraan bagi rumah tangga.
Satrio Wibowo yang menaungi weton ini melambangkan kehidupan yang layak dan terjamin.
Senin Wage memiliki neptu 8 dan berada di bawah naungan Tunggak Semi. Pasangan yang dikaruniai keturunan pada hari ini akan merasakan jalan rezeki yang semakin lancar.
Kombinasi Senin dan Wage membuka pintu keberuntungan finansial bagi seluruh keluarga besar.
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