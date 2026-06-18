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Rabbany Wanadriani
Jumat, 19 Juni 2026 | 04.44 WIB

Siap-siap Bakal Ada Kejutan! 5 Shio Ini Dikejar Hoki yang Bikin Rezekinya Berlipat Ganda

Ilustrasi shio yang diramalkan hidupnya bisa makin mapan dan banyak hoki di tahun 2026 (Magnific) - Image

Ilustrasi shio yang diramalkan hidupnya bisa makin mapan dan banyak hoki di tahun 2026 (Magnific)

JawaPos.com – Astrologi Tiongkok memprediksi bahwa ada lima shio yang akan mendapatkan keberuntungan besar dan peluang rezeki yang lebih baik dibandingkan biasanya.

Setiap orang tentu memiliki impian serta target yang ingin dicapai dalam hidup. Namun, perjalanan menuju tujuan tersebut tidak selalu berjalan mulus dan sering kali membutuhkan kerja keras, kesabaran, serta komitmen yang kuat.

Meski usaha tetap menjadi faktor utama, sejumlah shio diyakini akan memperoleh dukungan energi positif yang membawa kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk urusan keuangan dan peluang meraih kesuksesan.

Mengutip NauraKom, berikut lima shio yang diramalkan akan menikmati keberuntungan dan kelancaran rezeki dalam waktu dekat.

1. Kuda

Shio Kuda dianggap paling beruntung dalam hal finansial. Mereka lincah dan tangkas.

Alhasil mereka cenderung memiliki kemampuan untuk mengambil peluang dalam hal finansial.

Mereka juga punya kemampuan untuk bekerja keras dan terus mencapai kesuksesan dalam karier.

Selain itu, mereka bernasib baik dan keberuntungan dalam hal cinta.

2. Kelinci

Editor: Setyo Adi Nugroho
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