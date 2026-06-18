Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Jumat, 19 Juni 2026 | 04.34 WIB

Kahidupannya Berubah Drastis, 5 Shio Ini Bakal Dapat Rezeki yang Bikin Tersenyum dalam Waktu Dekat

Ilustrasi shio ketiban rezeki (Drobotdean/Magnific) - Image

Ilustrasi shio ketiban rezeki (Drobotdean/Magnific)

JawaPos.com – Kehidupan yang sejahtera dan berkecukupan tentu menjadi harapan banyak orang. Namun, jalan menuju kelimpahan finansial tidak selalu mudah untuk dilalui oleh setiap individu.

Salah satu sikap yang diyakini dapat membuka pintu rezeki adalah rasa syukur. Dengan menghargai apa yang dimiliki, seseorang dipercaya dapat menarik lebih banyak hal positif dalam kehidupannya, termasuk dalam urusan keuangan.

Dalam astrologi Tiongkok, terdapat 12 shio yang melambangkan tahun kelahiran dan sering dikaitkan dengan karakter, keberuntungan, serta peluang memperoleh rezeki.

Mengutip NauraKom, berikut lima shio yang diprediksi memperoleh keberuntungan finansial, aliran rezekinya semakin lancar, dan menikmati kehidupan yang lebih bahagia berkat sikap syukur yang mereka miliki.

1. Babi

Shio Babi identik dengan kekayaan dan kesuksesan. Mereka dianggap sebagai salah satu tanda yang selalu mendapatkan rezeki berlimpah.

Kepribadian cerdas dan berjiwa bisnis membuat mereka mampu menciptakan peluang yang menguntungkan secara finansial. 

Namun, faktor utama keberuntungan mereka ialah rasa syukur.

Dengan bersyukur, mereka mampu memanfaatkan rezeki yang didapat dengan bijak. 

2. Naga

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Siap-siap Bakal Ada Kejutan! 5 Shio Ini Dikejar Hoki yang Bikin Rezekinya Berlipat Ganda - Image
Zodiak

Siap-siap Bakal Ada Kejutan! 5 Shio Ini Dikejar Hoki yang Bikin Rezekinya Berlipat Ganda

Jumat, 19 Juni 2026 | 04.44 WIB

Kehidupan Semakin Stabil dan Menjanjikan! 6 Weton Ini Disebut Berpotensi Meraih Kekayaan yang Berkelanjutan - Image
Zodiak

Kehidupan Semakin Stabil dan Menjanjikan! 6 Weton Ini Disebut Berpotensi Meraih Kekayaan yang Berkelanjutan

Jumat, 19 Juni 2026 | 02.53 WIB

Rezeki Tak Pernah Putus! 10 Weton Ini Dipercaya Menikmati Masa Tua Penuh Kemakmuran dan Kebahagiaan - Image
Zodiak

Rezeki Tak Pernah Putus! 10 Weton Ini Dipercaya Menikmati Masa Tua Penuh Kemakmuran dan Kebahagiaan

Jumat, 19 Juni 2026 | 02.44 WIB

Terpopuler

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya - Image
1

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya

2

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

3

7 Weton Tulang Wangi Darah Manis yang Disukai Mahluk Halus Menurut Primbon Jawa, Weton Anda Termasuk?

4

Daftar Pemain Ghana dan Panama di Grup L Piala Dunia 2026

5

Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Debut Bersejarah Wakil Asia Terancam di Laga Pertama

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Prediksi Skor Timnas Portugal vs RD Kongo, Duel Pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang Sarat Ambisi

9

Surat Pernyataan Manajer Kopdes Merah Putih Bocor di Medsos, Undur Diri Kena Denda Rp 100 Juta?

10

5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore