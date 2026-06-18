Kahidupannya Berubah Drastis, 5 Shio Ini Bakal Dapat Rezeki yang Bikin Tersenyum dalam Waktu Dekat

JawaPos.com – Kehidupan yang sejahtera dan berkecukupan tentu menjadi harapan banyak orang. Namun, jalan menuju kelimpahan finansial tidak selalu mudah untuk dilalui oleh setiap individu.

Salah satu sikap yang diyakini dapat membuka pintu rezeki adalah rasa syukur. Dengan menghargai apa yang dimiliki, seseorang dipercaya dapat menarik lebih banyak hal positif dalam kehidupannya, termasuk dalam urusan keuangan.

Dalam astrologi Tiongkok, terdapat 12 shio yang melambangkan tahun kelahiran dan sering dikaitkan dengan karakter, keberuntungan, serta peluang memperoleh rezeki.

Mengutip NauraKom, berikut lima shio yang diprediksi memperoleh keberuntungan finansial, aliran rezekinya semakin lancar, dan menikmati kehidupan yang lebih bahagia berkat sikap syukur yang mereka miliki.

1. Babi

Shio Babi identik dengan kekayaan dan kesuksesan. Mereka dianggap sebagai salah satu tanda yang selalu mendapatkan rezeki berlimpah.

Kepribadian cerdas dan berjiwa bisnis membuat mereka mampu menciptakan peluang yang menguntungkan secara finansial.

Namun, faktor utama keberuntungan mereka ialah rasa syukur.

Dengan bersyukur, mereka mampu memanfaatkan rezeki yang didapat dengan bijak.