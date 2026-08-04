Suntikan Rezeki! 6 Shio Terpilih Peroleh Kekayaan yang Tak Ada Habisnya Sebab Menjadi Orang Kesayang

JawaPos.com - Dalam ajaran astrologi Tiongkok, setiap shio memiliki sifat khas yang mempengaruhi nasib individu dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk rezeki, karier, dan relasi.

Di antara dua belas shio yang ada, terdapat enam shio istimewa yang diyakini berdasarkan perhitungan langit sedang berada dalam naungan keberuntungan Dewi Fortuna.

Mereka adalah individu yang secara spiritual dan energi kosmik terpilih untuk menerima aliran kekayaan yang berkelanjutan, keberuntungan yang tak terduga, serta perlindungan dari kesulitan hidup.

Ini bukan hanya tentang materi, tetapi juga meliputi ketenangan batin, kesempatan besar, dan dukungan dari orang-orang penting yang muncul di waktu yang tepat.

Dilansir dari Youtube Rezeki dan Hoki, terdapat enam shio yang dipilih dan diperkirakan akan mengalami peningkatan rezeki yang luar biasa dalam waktu dekat berdasarkan astrologi Tiongkok:

1. Shio Naga (Lahir: 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Lambang kekuasaan, wibawa, dan keberuntungan bawaan

Shio Naga merupakan simbol kekuatan spiritual yang dalam budaya Tiongkok dipercaya memiliki garis keturunan bangsawan.

Mereka yang lahir di tahun Naga biasanya selalu tampak yakin dan memiliki daya tarik yang menarik keberuntungan.