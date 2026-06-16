3 Weton dengan Garis Tangan Nyaris Sempurna, Diramalkan Kaya Raya Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Dalam primbon Jawa, terdapat tiga weton istimewa yang memiliki garis tangan nyaris sempurna di antara 35 weton lainnya.

Ketiga weton ini diramalkan akan kaya raya dan sangat sulit jatuh dalam kondisi kemiskinan sepanjang hidupnya.

Primbon Jawa menyebutkan bahwa keistimewaan garis tangan ini selalu membawa keberuntungan besar dalam setiap langkah pemiliknya.

Dilansir dari akun YouTube Pandawa Cirebon pada Selasa (16/6), berikut tiga weton yang memiliki garis tangan nyaris sempurna dan diramalkan meraih kekayaan berlimpah seumur hidup.

1. Kamis Kliwon

Weton Kamis Kliwon diramalkan dalam primbon Jawa akan selalu mendapatkan keberuntungan yang sangat baik sepanjang hidupnya.

Keistimewaan utama weton ini terletak pada garis tangan yang nyaris sempurna, menjadikannya salah satu weton paling beruntung.

Pemilik weton Kamis Kliwon dikenal memiliki budi pekerti yang baik sehingga banyak dicintai dan dikagumi banyak orang.

Garis tangan yang nyaris sempurna itulah yang menjadi jalan utama datangnya kelimpahan rezeki dan harta bagi weton ini.