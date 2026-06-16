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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 16 Juni 2026 | 18.33 WIB

10 Weton Waseso Segoro, Dapatkan Rezeki Berlimpah dan Dicintai Banyak Orang Menurut Primbon Jawa

Weton waseso segoro yang rezeki berlimpah dan dicintai banyak orang menurut primbon Jawa (Magnific/Pressfoto) - Image

Weton waseso segoro yang rezeki berlimpah dan dicintai banyak orang menurut primbon Jawa (Magnific/Pressfoto)

JawaPos.com – Dalam primbon Jawa, terdapat sepuluh weton yang diramalkan akan menjalani hidup enak dengan rezeki berlimpah sepanjang usianya.

Kesepuluh weton ini masing-masing dinaungi kekuatan khusus yang membuat mereka mudah dicintai banyak orang di lingkungannya.

Naungan-naungan seperti waseso segoro, tunggak semi, dan satrio wibowo menjadi energi pendorong kemakmuran setiap weton ini.

Primbon Jawa mencatat bahwa budi pekerti yang baik dan karakter unggul menjadi kunci utama terwujudnya rezeki berlimpah tersebut.

Dilansir dari akun YouTube EGtv Endang Gunawan pada Minggu (14/6), berikut sepuluh weton waseso segoro yang rezeki berlimpah dan dicintai banyak orang menurut primbon jawa.

1. Ahad Wage

Weton Ahad Wage berneptu 9 dan dinaungi tiga kekuatan sekaligus yaitu waseso segoro, ginuron garingan, dan jati kayu.

Waseso segoro membawa rezeki berlimpah, ginuron garingan menjadikannya sosok pengayom yang dihormati, sementara jati kayu menjamin keberuntungan terus-menerus.

Kombinasi tiga naungan ini menjadikan Ahad Wage diprediksi dicintai banyak orang sekaligus berkedudukan tinggi sepanjang hidupnya.

2. Senin Wage

Editor: Hanny Suwindari
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