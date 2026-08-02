Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Aulia Rahmi
Minggu, 2 Agustus 2026 | 16.21 WIB

Ramalan 12 Zodiak Minggu Ini 3–9 Agustus 2026: Hubungan Membaik, Peluang Terbuka, dan Hidup Makin Berkembang

Ilustrasi Hidup Makin Berkembang (javi_indy/magnific) - Image

Ilustrasi Hidup Makin Berkembang (javi_indy/magnific)

JawaPos.com - Pekan 3–9 Agustus 2026 menjadi salah satu periode yang menarik dalam astrologi.

Pergerakan Venus memasuki Libra dipercaya membawa energi baru yang mendorong keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan pribadi, karier, hingga pengembangan diri.

Venus dikenal sebagai planet yang melambangkan cinta, harmoni, nilai kehidupan, dan kenyamanan.

Ketika berada di Libra, yang merupakan zodiak yang dinaunginya, energi tersebut diyakini bekerja lebih optimal.

Banyak zodiak diprediksi mulai menemukan solusi atas persoalan yang selama ini menghambat perkembangan mereka.

Selain itu, dinamika fase Bulan sepanjang pekan ini turut memengaruhi suasana hati dan cara setiap zodiak mengambil keputusan.

Awal pekan menjadi waktu yang tepat untuk menyusun rencana, pertengahan pekan menghadirkan dorongan untuk lebih percaya diri, sedangkan akhir pekan membantu meningkatkan kepedulian terhadap hubungan dengan orang-orang terdekat.

Berikut ramalan lengkap 12 zodiak untuk minggu 3–9 Agustus 2026 dikutip dari Yourtango.com pada Sabtu (01/08).

1. Aries

Pekan ini menjadi titik awal perubahan dalam hubungan bagi Aries.

Masuknya Venus ke Libra mengaktifkan sektor kemitraan sehingga Anda mulai melihat dengan lebih jelas siapa saja yang benar-benar hadir memberikan dukungan ketika dibutuhkan.

Jika selama ini terdapat hubungan yang berjalan tanpa kepastian, energi pekan ini membantu Anda memahami arah yang lebih tepat.

Komunikasi menjadi lebih terbuka sehingga berbagai kesalahpahaman berpeluang terselesaikan secara bertahap.

Di sisi lain, Anda juga terdorong untuk membangun hubungan yang lebih sehat dengan menetapkan batasan yang jelas.

Keberanian tersebut justru membuka kesempatan bertemu orang-orang yang memiliki visi dan nilai yang sejalan.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
4 Zodiak Ini Diprediksi Mewujudkan Mimpi Terbesar pada Agustus 2026, Doa yang Lama Dinanti Disebut Segera Terkabul - Image
Zodiak

4 Zodiak Ini Diprediksi Mewujudkan Mimpi Terbesar pada Agustus 2026, Doa yang Lama Dinanti Disebut Segera Terkabul

Minggu, 2 Agustus 2026 | 16.14 WIB

Rahasia Weton Agustus 2026 Terungkap, Deretan Weton Ini Diprediksi Memasuki Masa Panen Rezeki Terbesar - Image
Zodiak

Rahasia Weton Agustus 2026 Terungkap, Deretan Weton Ini Diprediksi Memasuki Masa Panen Rezeki Terbesar

Minggu, 2 Agustus 2026 | 16.10 WIB

3 Zodiak yang Tabungannya akan Deras Dialiri Uang di Agustus 2026, Dompet Tidak Pernah Lagi Kempis - Image
Zodiak

3 Zodiak yang Tabungannya akan Deras Dialiri Uang di Agustus 2026, Dompet Tidak Pernah Lagi Kempis

Minggu, 2 Agustus 2026 | 05.24 WIB

Terpopuler

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan - Image
1

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

2

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga!

3

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal

4

Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga

5

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026, Bruno Moreira Siap Hadapi Teror Bonek!

6

Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar

7

Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Jaga Asa ke Semifinal!

8

Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026, Kesempatan Terakhir Macan Kemayoran ke Semifinal

9

Jadwal Aston Villa vs Indonesia All Stars: Jam Kick-off, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore