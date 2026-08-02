Ramalan 12 Zodiak Minggu Ini 3–9 Agustus 2026: Hubungan Membaik, Peluang Terbuka, dan Hidup Makin Berkembang

JawaPos.com - Pekan 3–9 Agustus 2026 menjadi salah satu periode yang menarik dalam astrologi.

Pergerakan Venus memasuki Libra dipercaya membawa energi baru yang mendorong keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan pribadi, karier, hingga pengembangan diri.

Venus dikenal sebagai planet yang melambangkan cinta, harmoni, nilai kehidupan, dan kenyamanan.

Ketika berada di Libra, yang merupakan zodiak yang dinaunginya, energi tersebut diyakini bekerja lebih optimal.

Banyak zodiak diprediksi mulai menemukan solusi atas persoalan yang selama ini menghambat perkembangan mereka.

Selain itu, dinamika fase Bulan sepanjang pekan ini turut memengaruhi suasana hati dan cara setiap zodiak mengambil keputusan.

Awal pekan menjadi waktu yang tepat untuk menyusun rencana, pertengahan pekan menghadirkan dorongan untuk lebih percaya diri, sedangkan akhir pekan membantu meningkatkan kepedulian terhadap hubungan dengan orang-orang terdekat.

Berikut ramalan lengkap 12 zodiak untuk minggu 3–9 Agustus 2026 dikutip dari Yourtango.com pada Sabtu (01/08).

1. Aries

Pekan ini menjadi titik awal perubahan dalam hubungan bagi Aries.

Masuknya Venus ke Libra mengaktifkan sektor kemitraan sehingga Anda mulai melihat dengan lebih jelas siapa saja yang benar-benar hadir memberikan dukungan ketika dibutuhkan.

Jika selama ini terdapat hubungan yang berjalan tanpa kepastian, energi pekan ini membantu Anda memahami arah yang lebih tepat.

Komunikasi menjadi lebih terbuka sehingga berbagai kesalahpahaman berpeluang terselesaikan secara bertahap.

Di sisi lain, Anda juga terdorong untuk membangun hubungan yang lebih sehat dengan menetapkan batasan yang jelas.