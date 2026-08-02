Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Niko Sulpriyono
Minggu, 2 Agustus 2026 | 16.31 WIB

6 Zodiak Ini Diprediksi Banjir Duit pada Agustus 2026, Rezeki Nomplok Datang dari Berbagai Arah

Ilustrasi Banjir Duit (Freepik) - Image

Ilustrasi Banjir Duit (Freepik)

JawaPos.com - Memasuki Agustus 2026, banyak orang berharap datangnya peluang baru yang mampu memperbaiki kondisi keuangan. 

Dalam pembacaan tarot yang membahas peruntungan zodiak, terdapat enam zodiak yang disebut memiliki energi finansial paling kuat sehingga berpotensi memperoleh rezeki nomplok sepanjang bulan.

Ramalan tersebut menggambarkan bahwa keberuntungan tidak hanya hadir dalam bentuk uang tunai. 

Rezeki juga dapat berupa peningkatan penghasilan, hadiah, bonus, peluang usaha, maupun bantuan dari orang-orang terdekat yang membawa perubahan positif dalam kehidupan finansial.

Meski demikian, ramalan tarot bukanlah kepastian mutlak. 

Prediksi ini dapat dijadikan sebagai motivasi untuk terus bekerja keras, menjaga hubungan baik dengan sesama, dan memanfaatkan setiap kesempatan yang datang. 

Berikut 6 zodiak yang diprediksi banjir duit selama Agustus 2026 yang dirangkum dari kanal YouTube Marcel Wen pada Sabtu (01/08).

1. Virgo

Virgo menjadi zodiak pertama yang diprediksi memperoleh limpahan rezeki pada Agustus 2026

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
3 Shio yang di Bulan Juli 2026 ini akan Banjir Duit, Cuan dan Bonus Siap Masuk Tabungan Semuanya - Image
Zodiak

3 Shio yang di Bulan Juli 2026 ini akan Banjir Duit, Cuan dan Bonus Siap Masuk Tabungan Semuanya

Kamis, 9 Juli 2026 | 04.36 WIB

Tak Disangka-sangka, 3 Shio Ini Bakal Banjir Duit di Akhir Bulan - Image
Zodiak

Tak Disangka-sangka, 3 Shio Ini Bakal Banjir Duit di Akhir Bulan

Sabtu, 4 Juli 2026 | 05.07 WIB

3 Zodiak yang Diramalkan Banjir Duit Dadakan di Akhir Bulan, Hoki Tahun Kuda Api 2026 Bikin Full Senyum - Image
Zodiak

3 Zodiak yang Diramalkan Banjir Duit Dadakan di Akhir Bulan, Hoki Tahun Kuda Api 2026 Bikin Full Senyum

Selasa, 19 Mei 2026 | 02.57 WIB

Terpopuler

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan - Image
1

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

2

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga!

3

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal

4

Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga

5

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026, Bruno Moreira Siap Hadapi Teror Bonek!

6

Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar

7

Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Jaga Asa ke Semifinal!

8

Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026, Kesempatan Terakhir Macan Kemayoran ke Semifinal

9

Jadwal Aston Villa vs Indonesia All Stars: Jam Kick-off, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore