4 Zodiak yang Paling Jago Jadi Mak Comblang dan Mampu Menjembatani Berbagai Kisah Cinta Rumit

JawaPos.com-Saat anda tertarik menjalin hubungan dengan seseorang, tidak selalu mudah untuk menghampiri dan memperkenalkan diri.

Situasinya akan terasa lebih mudah saat anda memiliki sahabat yang berani. Mereka selalu siap membantu saat proses pendekatan terasa terlalu sulit dilakukan seorang diri.

Mengutip informasi dari laman collective.world pada (17/6) berikut empat zodiak yang siap membantu anda PDKT dengan gebetan.

Leo

Leo akan selalu memberi semangat dan membuat anda merasa lebih baik.leo akan memberikan dorongan motivasi yang membuat anda siap mengejar orang yang anda sukai. Leo tidak takut menghampiri orang baru dan memperkenalkan diri. Mereka akan menjadi sosok pemimpin yang anda butuhkan untuk

Gemini

Gemini tidak akan merasa canggung saat menghampiri orang baru dan memulai percakapan. Mereka bisa menjelaskan betapa hebatnya anda sebagai teman, pekerja, maupun pribadi secara alami dan meyakinkan. Anda tidak perlu khawatir harus mendekati seseorang sendirian karena mereka akan membantu sebagian besar prosesnya.

Pisces

Pisces ingin semua teman mereka menemukan kebahagiaan, sehingga mereka sering berperan sebagai mak comblang. Berbagai saran akan akan pisces berikan sepanjang proses pendekatan.

Aries