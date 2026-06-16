4 Weton Ketiban Wahyu Kemakmuran Alami Rezeki Berlimpah dan Kaya Raya Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Dalam primbon Jawa, terdapat empat weton yang dipercaya memiliki wahyu kemakmuran dan diramalkan menjadi orang kaya raya.

Keempat weton ini membawa energi rezeki berlimpah yang membuat jalannya dalam mencari nafkah selalu dimudahkan dan dilancarkan.

Karakter unggul yang melekat pada masing-masing weton menjadi fondasi utama yang menggerakkan potensi wahyu kemakmuran tersebut.

Primbon Jawa mencatat bahwa keempat weton ini tidak hanya berpotensi sukses secara finansial, tetapi juga dihormati di lingkungannya.

Dilansir dari akun YouTube Pandawa Cirebon pada Minggu (14/6), berikut empat weton ketiban wahyu kemakmuran dengan rezeki berlimpah dan kaya raya menurut primbon jawa.

1. Rabu Legi

Weton Rabu Legi berneptu 12 dan dikenal sebagai pribadi yang sangat jujur, bijaksana, sopan santun, dan selalu menghormati orang lain.

Prinsip hidup yang kuat dan sifat ramah yang konsisten menjadikan weton ini mudah dipercaya oleh banyak orang di sekitarnya.

Etos kerja yang tinggi menjadi salah satu kunci utama mengapa wahyu kemakmuran begitu kuat melekat pada weton ini.