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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 15 Juni 2026 | 23.09 WIB

5 Weton Ini Ditakdirkan Paling Kaya Raya dari Orang Kebanyakan, Sukses di Segala Bidang

Ilustrasi weton kaya raya (Magnific) - Image

Ilustrasi weton kaya raya (Magnific)

JawaPos.com – Dalam Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang dipercaya memiliki tingkat keberuntungan tinggi, terutama dalam hal rezeki dan kekayaan.

Weton-weton ini sering digambarkan sebagai individu yang memiliki “energi keberuntungan” kuat, sehingga dikaitkan dengan kehidupan yang serba berkecukupan.

Dalam kepercayaan tersebut, mereka kerap dianggap sebagai sosok yang paling menonjol dalam hal kemapanan finansial di lingkungan sekitarnya.

Rezeki yang dianggap lancar dan kehidupan yang cenderung lebih sejahtera membuat weton ini kerap dipandang sebagai simbol kemakmuran dalam tradisi Jawa.

Mengutip kanal YouTube Primbon Cirebon, disebutkan bahwa terdapat lima weton yang dinilai paling kaya raya dan dipercaya menjadi orang paling tajir di kampungnya menurut Primbon Jawa.

1. Senin Pahing

Senin Pahing memiliki jumlah neptu 13 yang termasuk tinggi dalam hitungan primbon Jawa.

Naungan La Kuning Lintang menjadikan mereka sosok yang memiliki kepekaan batin yang dalam dan hati yang lembut.

Mereka biasanya cenderung pendiam dan tidak suka keramaian, lebih memilih kesendirian daripada berada di tengah kerumunan.

Namun, sifat introvertnya tidak menjadikannya tertutup dari sesama, justru dia dikenal sebagai pribadi yang sangat peduli dan ringan tangan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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