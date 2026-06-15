Nasib Mujur Datang Bertubi-Tubi, 6 Shio Ini Siap Jadi Sultan Kaya Raya

ilustrasi shio yang beruntung. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, sejumlah shio dipercaya tengah memasuki fase keberuntungan besar yang membuat mereka seolah berada di “puncak kemakmuran”.
Shio-shio ini disebut akan mendapatkan limpahan rezeki dan keberuntungan yang datang secara berturut-turut, sehingga kehidupan mereka dipenuhi berbagai kemudahan.
Kondisi tersebut sering digambarkan sebagai masa penuh keberuntungan yang membawa kemewahan dan stabilitas hidup bagi pemilik shio tertentu.
Tak heran, shio yang berada dalam fase ini kerap menjadi sorotan dalam berbagai ramalan astrologi karena dianggap sedang berada di jalur hoki yang sangat kuat.
Mengutip kanal YouTube Naura Kom, disebutkan bahwa terdapat enam shio “sultan” yang diramalkan mengalami nasib mujur datang bertubi-tubi menurut astrologi Tionghoa.
1. Shio Macan
Individu yang terlahir di bawah shio Macan, khususnya mereka yang lahir pada tahun 1974 (unsur kayu), 1986 (unsur api), 1998 (unsur tanah), dan 2010 (unsur logam), memiliki karakteristik kepribadian yang sangat mendukung kesuksesan karir.
Keberanian dan rasa percaya diri yang tinggi menjadi modal utama mereka dalam menghadapi berbagai tantangan di dunia profesional.
Semangat juang yang tidak pernah padam membuat pemilik shio ini mampu bertahan dalam situasi kerja yang penuh tekanan.
Kemampuan komunikasi yang luar biasa dan bakat persuasi yang alami menjadikan mereka sangat efektif dalam berinteraksi dengan rekan kerja maupun klien.
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