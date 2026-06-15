Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 15 Juni 2026 | 23.01 WIB

Nasib Mujur Datang Bertubi-Tubi, 6 Shio Ini Siap Jadi Sultan Kaya Raya

ilustrasi shio yang beruntung. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio yang beruntung. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, sejumlah shio dipercaya tengah memasuki fase keberuntungan besar yang membuat mereka seolah berada di “puncak kemakmuran”.

Shio-shio ini disebut akan mendapatkan limpahan rezeki dan keberuntungan yang datang secara berturut-turut, sehingga kehidupan mereka dipenuhi berbagai kemudahan.

Kondisi tersebut sering digambarkan sebagai masa penuh keberuntungan yang membawa kemewahan dan stabilitas hidup bagi pemilik shio tertentu.

Tak heran, shio yang berada dalam fase ini kerap menjadi sorotan dalam berbagai ramalan astrologi karena dianggap sedang berada di jalur hoki yang sangat kuat.

Mengutip kanal YouTube Naura Kom, disebutkan bahwa terdapat enam shio “sultan” yang diramalkan mengalami nasib mujur datang bertubi-tubi menurut astrologi Tionghoa.

1. Shio Macan

Individu yang terlahir di bawah shio Macan, khususnya mereka yang lahir pada tahun 1974 (unsur kayu), 1986 (unsur api), 1998 (unsur tanah), dan 2010 (unsur logam), memiliki karakteristik kepribadian yang sangat mendukung kesuksesan karir.

Keberanian dan rasa percaya diri yang tinggi menjadi modal utama mereka dalam menghadapi berbagai tantangan di dunia profesional.

Semangat juang yang tidak pernah padam membuat pemilik shio ini mampu bertahan dalam situasi kerja yang penuh tekanan.

Kemampuan komunikasi yang luar biasa dan bakat persuasi yang alami menjadikan mereka sangat efektif dalam berinteraksi dengan rekan kerja maupun klien.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Hartanya Sangat Banyak, 8 Weton Tibo Gedong Ini Anti Miskin Seumur Hidup Menurut Primbon Jawa - Image
Zodiak

Hartanya Sangat Banyak, 8 Weton Tibo Gedong Ini Anti Miskin Seumur Hidup Menurut Primbon Jawa

Senin, 15 Juni 2026 | 22.59 WIB

7 Shio Ini Makin Tua Makin Kaya, Hidupnya Santai Hartanya Berlimpah - Image
Zodiak

7 Shio Ini Makin Tua Makin Kaya, Hidupnya Santai Hartanya Berlimpah

Senin, 15 Juni 2026 | 22.01 WIB

5 Weton Naungan Satrio Wibowo yang Kaya Raya dan Masa Depan Cerah di Usia Tua Menurut Primbon Jawa - Image
Zodiak

5 Weton Naungan Satrio Wibowo yang Kaya Raya dan Masa Depan Cerah di Usia Tua Menurut Primbon Jawa

Senin, 15 Juni 2026 | 17.36 WIB

Terpopuler

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026 - Image
1

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026

2

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

3

Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna

4

Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026

5

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic

6

Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026

7

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Maroko: Vinicius Junior dan Achraf Hakimi Siap Saling Sikut di Piala Dunia

8

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

9

Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore