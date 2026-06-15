3 Weton yang Diramalkan Punya Duit Banyak di Tahun 2026 Menurut Primbon Jawa, Rezeki Mengalir dari Mana saja

JawaPos.com - Menurut perhitungan primbon Jawa, beberapa orang dimungkinkan akan punya kelancaran rezeki di tahun 2026 ini.

Harta benda orang-orang terpilih ini dikatakan bisa makin banyak berkat apa yang bisa didapatkan di tahun ini.

Adapun dari segala kemungkinan hal yang berharga, rezeki dalam berbentuk uang punya peluang besar datang menambah kekayaan.

Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, berikut weton yang diramalkan punya duit banyak di tahun 2026 menurut primbon Jawa saat rezeki mengalir dari mana saja.

1. Weton Selasa Legi

Dalam kepercayaan primbon, weton Selasa Legi merupakan salah satu yang hidupnya dikatakan dengan keberuntungan.

Serangkaian rezeki diyakini dekat dengan mereka, baik dalam bentuk harta benda atau keturunan yang baik budi pekertinya.

Di tahun 2026 ini, kebaikan dikatakan akan hadir pada mereka melalui kelancaran rezeki.

Pundi-pundi rupiah dikatakan akan datang dari banyak jalan, sekalipun hal yang tidak pernah kita duga sama sekali.