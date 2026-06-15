7 Weton Ini Diprediksi Rezekinya Lancar, Seumur Hidup Jauh dari Kata Melarat Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi Rezeki Lancar dan Karier Melejit (magnific)
JawaPos.com – Dalam kepercayaan Primbon Jawa, weton masih sering diyakini sebagai salah satu penanda yang berkaitan dengan nasib, rezeki, dan tingkat keberuntungan seseorang sepanjang hidupnya.
Beberapa weton tertentu dianggap memiliki keistimewaan karena dipercaya membawa keberuntungan besar serta aliran rezeki yang relatif lancar dalam perjalanan hidup pemiliknya.
Mereka yang lahir dengan weton ini diyakini memiliki daya tarik terhadap peluang baik, lebih mudah mendapatkan kesempatan emas, serta cenderung berada dalam situasi yang menguntungkan.
Dalam Primbon Jawa, kondisi seperti kelancaran rezeki, kemudahan hidup, hingga keberuntungan yang terus mengiringi dianggap sebagai bagian dari “garis takdir” yang melekat pada weton tertentu.
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Mengutip kanal YouTube Njowo Rato, disebutkan bahwa terdapat tujuh weton yang dikategorikan sebagai pembawa keberuntungan dan dipercaya memiliki rezeki yang lancar sepanjang hidup menurut Primbon Jawa.
Kombinasi Senin dengan pasaran Pon membangun kekuatan numerik sebesar 11, yang menghasilkan profil individu dengan kemampuan luar biasa di ranah kewirausahaan.
Pemilik weton ini memiliki intuisi tajam dalam menangkap peluang ekonomi, mampu membaca situasi pasar dengan cepat dan akurat.
Mereka tidak sekadar pelaku bisnis biasa, melainkan sosok yang memiliki keberanian mengambil risiko terukur dengan perhitungan matematis.
Jaringan sosial mereka cenderung solid, mendukung setiap langkah strategis yang direncanakan.
Keputusan bisnis yang diambil selalu didasari analisis mendalam dan pertimbangan komprehensif.
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