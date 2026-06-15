Hoki dan Rezekinya Melesat Naik, 6 Shio Ini Disayang Alam Semesta

JawaPos.com – Banyak orang berharap datangnya peningkatan rezeki yang dapat membantu memenuhi berbagai kebutuhan hidup sehari-hari.

Dalam astrologi Tiongkok, keberuntungan finansial tersebut dipercaya bisa muncul secara tak terduga, mulai dari bonus tambahan, keuntungan investasi, hingga kenaikan penghasilan seperti gaji.

Mengutip Sunsigns, berikut enam shio yang diprediksi mengalami peningkatan rezeki dengan keberuntungan yang mengalir deras dan datang tanpa diduga-duga. Apakah Anda termasuk di dalamnya?

1. Kuda

Shio Kuda adalah individu yang mandiri, penuh energi, dan memiliki semangat juang yang tinggi.

Mereka tidak pernah menyerah dalam mencapai tujuan, ini salah satu alasan mengapa sosoknya diperkirakan akan mendapatkan lonjakan rezeki.

Uang kaget bisa datang dari promosi pekerjaan, investasi yang sukses, atau proyek sampingan yang tiba-tiba membuahkan hasil.

2. Monyet

Shio Monyet dikenal dengan kecerdasan dan fleksibilitas.