4 Zodiak yang Kelihatan Banget Saat Sedang Jatuh Cinta, Selalu Salting Saat Bertemu Crushnya

JawaPos.com - Beberapa zodiak mampu menyimpan perasaan sukanya rapat-rapat. Mereka tidak ingin siapapun mengetahui apa yang sebenarnya mereka rasakan.

Bahkan terkadang berusaha menyangkalnya pada diri sendiri. Namun, ada juga zodiak yang sangat terbuka mengenai perasaannya.

Mengutip informasi dari laman /collective.world berikut empat zodiak yang sulit menyimpan rahasia tentang crushnya.

Aries

Aries sulit diam mengenai perasaannya. Mereka mengetahui apakah anda berpotensi menjadi pasangan, sekedar hubungan HTS, atau hanya sebatas teman.

Aries dikenal tidak sabaran dan tidak suka permainan. Mereka bisa segera melangkah maju, baik untuk melupakan maupun memulai hubungan.

Gemini

Gemini lebih memilih memulai semuanya dengan kejujuran karena mereka juga mengharapkan kejujuran yang sama dari orang lain.

Tentu mereka tidak senang jika perasaannya tidak terbalas, tetapi mereka mampu bangkit kembali dengan cepat.

Pisces

Pisces akan memperlakukan crushnya berbeda dari orang lain, salting saat bertemu, dan terlihat lebih gugup saat berada di dekat orang yang disukai.

Pisces adalah sosok yang romantis. Mereka ingin menemukan sosok spesial di dalam hidupnya dan percaya bahwa mengetahui jawabannya.

Leo