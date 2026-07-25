4 Zodiak Paling Ahli Soal Menyembunyikan Perasaan, Memilih Memendam Rapat-Rapat Rasa Suka

Ilustrasi zodiak yang ahli menyembunyikan perasaan (Magnific)
JawaPos.com - Sebagian orang tidak akan ragu mengungkapkan perasaan pada orang yang mereka suka.
Namun, ada juga zodiak yang memilih memendam hal itu rapat-rapat. Mereka jauh lebih nyaman saat menyembunyikan rasa sukanya daripada mengambil risiko ditolak atau terluka.
Mengutip dari laman collective.world, inilah empat zodiak yang dikenal paling ahli menyembunyikan perasaan meskipun sedang jatuh cinta.
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1. Gemini
Gemini tidak selalu nyaman saat harus berhadapan dengan perasaannya sendiri. Mereka enggan mengungkapkan isi hati karena khawatir perasaannya berubah di kemudian hari. Mereka sadar bahwa perasaan mereka bisa berubah dengan cepat sehingga cenderung ragu untuk berkomitmen.
2. Capricorn
Capricorn lebih mengandalkan logika daripada perasaan. Menurut Capricorn, hubungan bisa membuat mereka terluka atau mengalihkan fokus dari tujuan hidup yang lebih penting. Bagi mereka, risikonya seringkali terasa lebih besar daripada manfaatnya. Mereka bukan hanya menyembunyikan perasaan dari orang lain, tetapi juga berusaha menyangkalnya di hadapan diri sendiri.
3. Scorpio
Scorpio sangat piawai menghindari pembicaraan yang terlalu pribadi dan lebih suka mengalihkan perhatian pada orang lain. Mereka diam-diam memendam rasa suka tanpa membiarkan ekspresi wajah atau sikapnya menunjukkan hal itu. Bagi mereka, jika orang lain mengetahui terlalu banyak, informasi itu bisa saja digunakan untuk menyakiti mereka.
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