4 Zodiak Paling Ahli Soal Menyembunyikan Perasaan, Memilih Memendam Rapat-Rapat Rasa Suka

JawaPos.com - Sebagian orang tidak akan ragu mengungkapkan perasaan pada orang yang mereka suka.

Namun, ada juga zodiak yang memilih memendam hal itu rapat-rapat. Mereka jauh lebih nyaman saat menyembunyikan rasa sukanya daripada mengambil risiko ditolak atau terluka.

Mengutip dari laman collective.world, inilah empat zodiak yang dikenal paling ahli menyembunyikan perasaan meskipun sedang jatuh cinta.

1. Gemini

Gemini tidak selalu nyaman saat harus berhadapan dengan perasaannya sendiri. Mereka enggan mengungkapkan isi hati karena khawatir perasaannya berubah di kemudian hari. Mereka sadar bahwa perasaan mereka bisa berubah dengan cepat sehingga cenderung ragu untuk berkomitmen.

2. Capricorn

Capricorn lebih mengandalkan logika daripada perasaan. Menurut Capricorn, hubungan bisa membuat mereka terluka atau mengalihkan fokus dari tujuan hidup yang lebih penting. Bagi mereka, risikonya seringkali terasa lebih besar daripada manfaatnya. Mereka bukan hanya menyembunyikan perasaan dari orang lain, tetapi juga berusaha menyangkalnya di hadapan diri sendiri.

3. Scorpio