7 Alasan Mengapa Jatuh Cinta pada Pandangan Pertama Bukanlah Sebuah Kesalahan Menurut Psikologi

seseorang yang jatuh cinta pada pandangan pertama. (Magnific)

JawaPos.com - Banyak orang menganggap jatuh cinta pada pandangan pertama hanyalah kisah romantis yang sering muncul dalam film atau novel. Padahal, dalam kehidupan nyata, tidak sedikit orang yang mengaku pernah mengalaminya. Mereka merasa memiliki ketertarikan yang begitu kuat hanya dalam hitungan detik setelah melihat seseorang untuk pertama kalinya.



Sayangnya, pengalaman ini sering dianggap sebagai sesuatu yang keliru. Sebagian orang menilai bahwa cinta sejati membutuhkan waktu yang panjang sehingga perasaan yang muncul secara instan hanyalah ilusi atau sekadar ketertarikan fisik.



Namun, psikologi memiliki pandangan yang lebih kompleks. Para peneliti menjelaskan bahwa otak manusia mampu membentuk kesan, emosi, dan ketertarikan dengan sangat cepat. Meski cinta pada pandangan pertama belum tentu menjamin hubungan yang langgeng, bukan berarti pengalaman tersebut adalah sebuah kesalahan.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (18/7), terdapat tujuh alasan mengapa jatuh cinta pada pandangan pertama bukanlah sesuatu yang salah jika dilihat dari sudut pandang psikologi.



1. Otak Manusia Memang Dirancang untuk Membuat Penilaian dengan Cepat



Dalam psikologi, terdapat konsep yang dikenal sebagai thin slicing, yaitu kemampuan otak untuk membuat penilaian hanya berdasarkan informasi yang sangat sedikit.



Dalam beberapa detik pertama bertemu seseorang, otak secara otomatis mengolah berbagai informasi seperti:



ekspresi wajah,

kontak mata,

bahasa tubuh,

suara,

senyuman,

hingga cara seseorang membawa dirinya.



Semua informasi tersebut diproses tanpa kita sadari. Hasilnya, kita bisa langsung merasa nyaman, tertarik, atau bahkan sebaliknya.



Artinya, ketika seseorang merasa "klik" sejak pertama kali bertemu, itu bukan semata-mata karena imajinasi. Otak memang memiliki mekanisme biologis untuk mengenali orang yang dianggap cocok secara emosional maupun sosial.



2. Ketertarikan Instan Dipengaruhi oleh Sistem Kimia di Dalam Otak



Perasaan berdebar saat pertama kali melihat seseorang sebenarnya berkaitan erat dengan aktivitas kimia di dalam otak.



Ketika seseorang menarik perhatian kita, tubuh dapat melepaskan berbagai zat kimia seperti:



dopamin yang menimbulkan rasa senang,

norepinefrin yang meningkatkan kewaspadaan,

oksitosin yang berkaitan dengan rasa kedekatan,

serta serotonin yang memengaruhi suasana hati.



Kombinasi hormon tersebut membuat seseorang merasa sangat bersemangat, penasaran, bahkan sulit berhenti memikirkan orang yang baru ditemuinya.



Fenomena ini adalah proses biologis yang normal, bukan tanda bahwa seseorang sedang bertindak irasional.



3. Intuisi Sering Kali Berasal dari Pengalaman yang Tersimpan di Alam Bawah Sadar



Banyak orang menyebut cinta pada pandangan pertama sebagai "firasat".



Dalam psikologi, intuisi bukanlah sesuatu yang mistis. Intuisi merupakan hasil pemrosesan pengalaman masa lalu yang tersimpan di alam bawah sadar.



Misalnya, seseorang mungkin merasa nyaman dengan orang yang memiliki karakter, cara berbicara, atau ekspresi wajah yang mengingatkannya pada sosok-sosok positif yang pernah hadir dalam hidupnya.



Tanpa disadari, otak membandingkan informasi tersebut dengan ribuan pengalaman sebelumnya.



Itulah sebabnya terkadang seseorang merasa yakin terhadap orang yang baru dikenalnya, meskipun belum mampu menjelaskan alasannya secara logis.



4. Kesan Pertama Memiliki Pengaruh Besar terhadap Hubungan



Psikologi mengenal istilah primacy effect, yaitu kecenderungan manusia untuk memberikan bobot yang besar terhadap kesan pertama.



Jika pertemuan pertama menghasilkan pengalaman yang menyenangkan, maka otak cenderung melihat orang tersebut secara lebih positif pada pertemuan-pertemuan berikutnya.



Sebaliknya, kesan pertama yang buruk sering kali sulit diubah.



Karena itu, jatuh cinta pada pandangan pertama dapat terjadi karena kesan awal yang sangat kuat berhasil membangun persepsi positif yang bertahan cukup lama.



Hal ini menunjukkan bahwa kesan pertama memang memiliki dasar psikologis yang nyata.



5. Ketertarikan Awal Dapat Menjadi Awal dari Hubungan yang Sehat



Sebagian orang menganggap bahwa hubungan yang dimulai dari cinta pada pandangan pertama pasti akan cepat berakhir.



Padahal, berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan suatu hubungan lebih banyak ditentukan oleh bagaimana pasangan membangun komunikasi, kepercayaan, komitmen, dan kemampuan menyelesaikan konflik.



Dengan kata lain, ketertarikan instan hanyalah pintu masuk.



Selama kedua belah pihak mau saling mengenal lebih dalam, menghargai perbedaan, serta membangun hubungan secara sehat, cinta yang muncul dengan cepat tetap memiliki peluang berkembang menjadi hubungan yang kuat dan langgeng.



6. Tidak Semua Cinta Berawal dari Proses yang Lama



Psikologi hubungan menunjukkan bahwa setiap orang memiliki pola jatuh cinta yang berbeda.



Ada orang yang membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk benar-benar menyukai seseorang.



Namun, ada pula yang mampu merasakan koneksi emosional hanya dalam waktu singkat.



Perbedaan ini dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti:



kepribadian,

pengalaman hidup,

kebutuhan emosional,

nilai-nilai pribadi,

hingga gaya keterikatan (attachment style).



Karena setiap individu memiliki cara yang berbeda dalam membangun hubungan, tidak ada aturan bahwa cinta harus selalu tumbuh secara perlahan.



7. Cinta pada Pandangan Pertama Tidak Sama dengan Keputusan yang Terburu-buru



Kesalahan terbesar adalah menganggap jatuh cinta pada pandangan pertama sama dengan langsung mengambil keputusan besar.



Dalam psikologi, perasaan dan tindakan adalah dua hal yang berbeda.



Merasa tertarik secara instan bukan berarti seseorang harus langsung menikah, hidup bersama, atau mengambil keputusan penting tanpa berpikir matang.



Perasaan awal hanyalah sinyal bahwa ada ketertarikan yang layak untuk dieksplorasi lebih jauh.



Hubungan yang sehat tetap membutuhkan proses mengenal karakter, nilai hidup, tujuan masa depan, kemampuan berkomunikasi, dan kecocokan dalam menghadapi berbagai tantangan.



Dengan demikian, cinta pada pandangan pertama bukanlah kesalahan. Yang perlu dihindari adalah mengambil keputusan besar hanya berdasarkan emosi sesaat.



Hal yang Perlu Diingat



Walaupun psikologi mengakui bahwa cinta pada pandangan pertama merupakan pengalaman yang nyata, penting untuk membedakan antara ketertarikan awal dan cinta yang matang.



Hubungan yang berkualitas tetap membutuhkan:



komunikasi yang terbuka,

rasa saling percaya,

komitmen,

empati,

kemampuan menyelesaikan konflik,

serta waktu untuk saling mengenal lebih dalam.



Perasaan yang muncul secara instan dapat menjadi awal yang indah, tetapi kualitas hubungan tetap ditentukan oleh usaha kedua belah pihak.



Penutup



Jatuh cinta pada pandangan pertama bukanlah sekadar mitos romantis. Dari sudut pandang psikologi, fenomena ini dapat dijelaskan melalui cara kerja otak, sistem hormon, intuisi, hingga mekanisme pembentukan kesan pertama. Semua itu menunjukkan bahwa ketertarikan yang muncul secara spontan merupakan bagian alami dari cara manusia membangun hubungan.



