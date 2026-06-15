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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 15 Juni 2026 | 19.55 WIB

5 Weton Paling Beruntung Dapat Rezeki Terbaik Tahun 2026 Ini Menurut Primbon Jawa

weton paling beruntung dapat rezeki terbaik tahun 2026 menurut primbon jawa./Magnific/ jcomp - Image

weton paling beruntung dapat rezeki terbaik tahun 2026 menurut primbon jawa./Magnific/ jcomp

JawaPos.com – Dalam primbon Jawa, ramalan 2026 dipercaya sebagai tahun perubahan besar yang membawa rezeki dan kemakmuran bagi weton-weton tertentu.

Tahun 2026 berada di bawah pengaruh unsur angin dan api yang berarti tahun penuh ujian sekaligus peluang bagi weton beruntung.

Lima weton ini disebut dalam berbagai catatan primbon Jawa sebagai weton yang akan bersinar paling terang di tahun 2026.

Namun primbon Jawa menegaskan bahwa ramalan rezeki dan kemakmuran ini hanya akan terwujud jika dibarengi kerja keras dan keikhlasan hati.

Dilansir dari akun YouTube BoloAnjas pada Minggu (14/6), berikut lima weton paling beruntung dapat rezeki terbaik tahun 2026 menurut primbon jawa.

1. Jumat Kliwon

Weton Jumat Kliwon disebut primbon Jawa sebagai weton yang akan memasuki tahun penuh berkah di tahun 2026.

Peningkatan rezeki yang signifikan diprediksi menyertai perjalanan hidup weton ini sepanjang tahun berjalan.

Namun keberkahan ini hanya akan mengalir deras bagi pemilik weton yang menjaga hati tetap bersih dan rajin berdoa.

2. Rabu Pon

Editor: Hanny Suwindari
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