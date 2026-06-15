5 Weton Paling Beruntung Dapat Rezeki Terbaik Tahun 2026 Ini Menurut Primbon Jawa

weton paling beruntung dapat rezeki terbaik tahun 2026 menurut primbon jawa./Magnific/ jcomp
JawaPos.com – Dalam primbon Jawa, ramalan 2026 dipercaya sebagai tahun perubahan besar yang membawa rezeki dan kemakmuran bagi weton-weton tertentu.
Tahun 2026 berada di bawah pengaruh unsur angin dan api yang berarti tahun penuh ujian sekaligus peluang bagi weton beruntung.
Lima weton ini disebut dalam berbagai catatan primbon Jawa sebagai weton yang akan bersinar paling terang di tahun 2026.
Namun primbon Jawa menegaskan bahwa ramalan rezeki dan kemakmuran ini hanya akan terwujud jika dibarengi kerja keras dan keikhlasan hati.
Dilansir dari akun YouTube BoloAnjas pada Minggu (14/6), berikut lima weton paling beruntung dapat rezeki terbaik tahun 2026 menurut primbon jawa.
1. Jumat Kliwon
Weton Jumat Kliwon disebut primbon Jawa sebagai weton yang akan memasuki tahun penuh berkah di tahun 2026.
Peningkatan rezeki yang signifikan diprediksi menyertai perjalanan hidup weton ini sepanjang tahun berjalan.
Namun keberkahan ini hanya akan mengalir deras bagi pemilik weton yang menjaga hati tetap bersih dan rajin berdoa.
2. Rabu Pon
Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026
Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna
Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic
Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Maroko: Vinicius Junior dan Achraf Hakimi Siap Saling Sikut di Piala Dunia
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa