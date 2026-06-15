4 Weton Naungan Tulus Banyu yang Multitalenta Serba Bisa dan Unggul Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Dalam primbon Jawa, terdapat empat weton yang berada di bawah naungan tulus banyu dan dikenal sebagai weton multi talenta.

Keempat weton serba bisa ini memiliki kemampuan yang menonjol dalam berbagai bidang pekerjaan secara alami sejak lahir.

Naungan tulus banyu dalam primbon Jawa mencerminkan karakter yang baik, ikhlas, dan mampu berkembang di berbagai bidang kehidupan.

Potensi multi talenta yang dimiliki setiap weton ini akan semakin berkembang jika diasah dengan tekun dan konsisten.

Dilansir dari akun YouTube Fitka Channel pada Senin (15/6), berikut empat weton naungan tulus banyu yang multitalenta serba bisa dan unggul menurut primbon jawa.

1. Selasa Wage

Weton Selasa Wage memiliki nilai neptu terkecil di antara keempat weton multi talenta dalam primbon Jawa ini.

Meski neptunya kecil, weton ini justru memiliki kelebihan yang menonjol yaitu mampu mengerjakan berbagai jenis pekerjaan dengan baik.

Kemampuannya bukan berasal dari keahlian yang sangat mendalam, melainkan dari fleksibilitas dan kemauan untuk mengerjakan apa pun yang diminta.