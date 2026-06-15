11 Weton Tulang Wangi Penuh Berkah bagi Orang Sekitarnya Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Dalam primbon Jawa, weton tulang wangi merujuk pada kelompok weton yang memiliki aura spiritual dan kekuatan batin alami sejak lahir.

Kesebelas weton ini dipercaya membawa berkah bagi keluarga, memiliki daya tarik tinggi, dan seringkali dilindungi oleh kekuatan leluhur.

Pemilik weton tulang wangi tidak perlu banyak bicara karena kehadiran dan aura spiritual mereka sudah terasa dengan sendirinya.

Primbon Jawa mencatat bahwa kekuatan batin yang besar ini juga datang bersama tanggung jawab dan ujian yang tidak kecil.

Dilansir dari akun YouTube WETON SUKSES pada Minggu (14/6), berikut sebelas weton tulang wangi penuh berkah bagi orang sekitarnya menurut primbon jawa.

1. Senin Kliwon

Weton Senin Kliwon berneptu 12 dan memancarkan aura yang kalem namun dalam, dengan wibawa yang muncul dari ketenangan dan kebijaksanaan.

Intuisi yang kuat dan kemampuan mendapat petunjuk melalui mimpi menjadikan weton ini sosok yang diam-diam disegani di lingkungannya.

2. Senin Wage