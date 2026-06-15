11 Weton Tulang Wangi Penuh Berkah bagi Orang Sekitarnya Menurut Primbon Jawa

weton tulang wangi penuh berkah bagi orang sekitarnya menurut primbon jawa./Magnific/ wayhomestudio
JawaPos.com – Dalam primbon Jawa, weton tulang wangi merujuk pada kelompok weton yang memiliki aura spiritual dan kekuatan batin alami sejak lahir.
Kesebelas weton ini dipercaya membawa berkah bagi keluarga, memiliki daya tarik tinggi, dan seringkali dilindungi oleh kekuatan leluhur.
Pemilik weton tulang wangi tidak perlu banyak bicara karena kehadiran dan aura spiritual mereka sudah terasa dengan sendirinya.
Primbon Jawa mencatat bahwa kekuatan batin yang besar ini juga datang bersama tanggung jawab dan ujian yang tidak kecil.
Dilansir dari akun YouTube WETON SUKSES pada Minggu (14/6), berikut sebelas weton tulang wangi penuh berkah bagi orang sekitarnya menurut primbon jawa.
1. Senin Kliwon
Weton Senin Kliwon berneptu 12 dan memancarkan aura yang kalem namun dalam, dengan wibawa yang muncul dari ketenangan dan kebijaksanaan.
Intuisi yang kuat dan kemampuan mendapat petunjuk melalui mimpi menjadikan weton ini sosok yang diam-diam disegani di lingkungannya.
2. Senin Wage
Weton Senin Wage berneptu 8 dan memiliki energi yang sangat halus serta kepekaan tinggi terhadap getaran batin orang lain.
Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026
Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna
Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic
Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Maroko: Vinicius Junior dan Achraf Hakimi Siap Saling Sikut di Piala Dunia
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa