7 Weton Waseso Segoro Pandai Mencari Uang dan Rezeki Berlimpah Menurut Primbon Jawa

weton waseso segoro pandai mencari uang dan rezeki berlimpah menurut primbon jawa./Magnific/ kroshka__nastya
JawaPos.com – Dalam primbon Jawa, terdapat tujuh weton yang dinaungi waseso segoro dan tunggak semi sebagai weton paling pandai mencari uang.
Waseso segoro bermakna rezeki seluas samudra, sementara tunggak semi berarti rezeki yang terus mengalir tanpa pernah terputus.
Ketujuh weton ini diramalkan selalu dikelilingi rezeki berlimpah karena kombinasi naungan kuat yang menyertai perjalanan hidupnya.
Primbon Jawa mencatat bahwa potensi weton ini akan semakin besar jika dibarengi dengan usaha cerdas, doa, dan kebiasaan bersyukur.
Dilansir dari akun YouTube mbah pitung dinopada Senin (15/6), berikut tujuh weton waseso segoro pandai mencari uang dan rezeki berlimpah menurut primbon jawa.
1. Senin Wage
Weton Senin Wage berada di bawah naungan tunggak semi yang berarti rezekinya mudah didapat dan selalu mengalir lancar.
Naungan ilmu latifah yang juga menyertai menjadikannya pandai dalam segala hal sehingga peluang rezeki mudah terbaca dan dimanfaatkan.
Gabungan tunggak semi dan ilmu latifah menghasilkan kecerdasan yang membuat Senin Wage sangat mudah mendapat peluang penghasilan.
2. Selasa Pon
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