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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 15 Juni 2026 | 18.11 WIB

5 Weton Dibanjiri Keberuntungan, Rezeki Berlimpah, dan Aura Positif  Menurut Primbon Jawa

weton dibanjiri keberuntungan, rezeki berlimpah, dan aura positif menurut primbon jawa / foto : Magnific/ drobotdean - Image

weton dibanjiri keberuntungan, rezeki berlimpah, dan aura positif menurut primbon jawa / foto : Magnific/ drobotdean

JawaPos.com – Dalam primbon Jawa, terdapat lima weton yang diramalkan akan dibanjiri keberuntungan dan rezeki berlimpah sepanjang hidupnya.

Kelima weton ini dikenal memiliki aura positif yang kuat sehingga mudah meraih kesuksesan di berbagai bidang kehidupan.

Primbon Jawa mencatat bahwa weton-weton ini memiliki karakter kepemimpinan yang kuat dan kemampuan membimbing orang di sekitarnya.

Kombinasi aura positif, karakter unggul, dan potensi dibanjiri keberuntungan menjadikan kelima weton ini sangat istimewa menurut primbon Jawa.

Dilansir dari akun YouTube EGtv Endang Gunawan pada Senin (15/6), berikut lima weton dibanjiri keberuntungan, rezeki berlimpah, dan aura positif  menurut primbon jawa.

1. Senin Pon

Weton Senin Pon dikenal memiliki empati tinggi, kecerdasan tajam, ketegasan sikap, dan rasa tanggung jawab yang sangat besar.

Kemampuan mengayomi orang lain menjadikannya sosok yang sangat cocok untuk mengemban peran sebagai pemimpin di berbagai lingkungan.

Kecerdasan luar biasa yang dimiliki weton ini menjadi modal utama yang mendatangkan keberuntungan berlimpah dalam hidupnya.

Setiap keputusan yang diambil selalu dipertimbangkan dengan matang sehingga jarang membawa kerugian bagi diri maupun orang sekitarnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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